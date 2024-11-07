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Çift gökkuşağının yanında beliren ışıklar sosyal medyada çok konuşuldu! Sel felaketinden sadece birkaç gün önce göründü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.11.2024 14:53
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İspanya doğu ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlardan oluşan sel felaketiyle zor günler yaşamıştı. İspanya'da hayatı felç eden yıkıcı sel felekatinin hemen öncesinde paylaşılan gökyüzünde oluşan çift gökkuşağının yanındaki ışık kümelerine ait görüntüler yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir komplo teorilerinde birleşerek gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Çift gökkuşağının yanında beliren ışıklar sosyal medyada çok konuşuldu! Sel felaketinden sadece birkaç gün önce göründü

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde İspanya'da yaşanan sel felaketinden önce nadir gökkuşağının yanında karanlık gökyüzünde dolaşan tanımlanamayan ışık kümeleri yer aldı.

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Barselona'da kaydedilen görüntüleri kaydederek sosyal medyada paylaşan kullanıcı, "Bunlar da ne yahu?" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı en korkunç açıklaması ise uzaylıların yaklaşan sel felaketi konusunda uyarılarda bulunması şeklinde yorumladı. Diğer bir kısmı ise bunun sadece ışığı yansıtan bir kuş sürüsü olabileceğini öne sürdü.

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sosyal medya İspanya
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