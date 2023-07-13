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Çiftçi tarlasında servet buldu! Kazmayı vurdukça topraktan altın çıktı... Gördüklerine inanamadı

13.07.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde ismi açıklanmayan bir çiftçi mısır tarlasını kazdıkça gördüklerine inanamadı. 800’den fazla Amerikan İç Savaşı dönemine ait altın sikke bulan adam gözlerine inanmadı. Toprağında gömülü halde bulunan küçük bir servet bulan çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi ve “Bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir çifti potansiyel olarak toplam değeri 1 milyon dolardan (26 milyon 159 bin 600 TL) değerinde Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800’den fazla altın sikke buldu. Mısır tarlasında toprağa gömülü halde bulunan altın sikkelerin 1840-1863 yılları arasındaki tarihlere ait olduğu ifade edildi ve keşif “Büyük Kentucky Hazinesi" olarak adlandırıldı.

“BU ÇILGINCA”

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Toplanabilir madeni para satıcısı GovMint şirketi tarafından satın alınan altın sikkelere dair konuşan çiftçi, “Bu şimdiye kadarki en çılgınca şey. Bunların hepsi 1 dolarlık, 20 dolarlık, 100 dolarlık altınlar... Toprağa saplanmış halde bulundular. Şimdi milyonlar değerinde” dedi.

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Madeni paraların orijinalliğini onaylayan GovMint'e göre , istifin yüzde 95'i 1 dolarlık Altın Kızılderililer olarak bilinen altın dolardan ve 20 dolarlık 10 Gold Liberty madeni paradan oluşuyordu ve sekiz adet 20 dolarlık Altın Özgürlük madeni parası bulunuyordu.

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