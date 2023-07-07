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Tadilat sırasında mutfak zeminlerinden öyle bir şey çıktı ki... “Yıllardır üzerinde yürüyormuşuz ama fark etmedik”

07.07.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir çift mutfaklarını yeniledikleri sırada yıllardır üzerinde yürüdükleri zeminin altında gizli bir özellikle bulunca şaşkına döndü. O anları TikTok’tan paylaşan çift, mutfak zeminlerinin altında bir kuyu buldu ve onu restore ederek evlerine yeni bir hava katmayı başardı.

Tadilat sırasında mutfak zeminlerinden öyle bir şey çıktı ki... “Yıllardır üzerinde yürüyormuşuz ama fark etmedik”

İngiliz bir çift TikTok’tan yaptıkları paylaşımda 1700’lü yıllardan kalan evlerinde tadilat başlattıklarını ve mutfak zeminlerinde kendilerini şaşkına çeviren bir keşif yaptıklarını söyledi. Çift mutfaklarını yeniledikleri sırada yerden ısıtma sistemini oluşturmak için zemini kaydı ve karşılarına 300 yıllık bir su kuyusu çıktı.

“20 YILDIR ÜZERİNDEN GEÇİYORDUK”

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Su kuyusunu restore ettirerek üzerine cam bir kesit yerleştiren çift, “Bir aydan biraz daha uzun bir süre önde mutfak zeminimizin altında harika bir şeyle karşılaştık. Son 20 yıldır her gün 300 yıllık bir su kuyusunun üzerinden geçtiğimizi bilmiyorduk. Son sahibiyle konuştuktan sonra, mülkün üzerinde bir kuyu olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Evin 1700'lü yıllarda bir han olarak inşa edildiği biliniyordu. Büyük olasıklıkla o yıllara ait. Sonra su kuyusunu yeni mutfağımıza dahil etmek gibi çılgın bir karar verdik" dedi.

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tiktok İngiltere mutfak tadilat

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