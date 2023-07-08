Ailesinin 200 yıllık evinde gizli bir kapı buldu! Döşemeleri kaldırınca gördüklerine inanamadı

İngiltere’de yaşayan Tiktoker Mallaghan, 200 yıl önce inşa edilen ve yaklaşık 60 yıldır neslinden nesle aktarılan evinde ilginç bir keşfe imza attı. Dört çocuk annesi kadın evinde yıllardır farkına bile varmadığı gizli bir kapı buldu. Moloz yığınlarının kırılmasından sonra kapıya ulaşan Mallaghan evinin alt bölgesindeki gizli odaları keşfetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği görüntülere Mallaghan, “Gizli odalar yıllarca gizlendi” notunu ekledi.

Gizli kapının arkasından ceset ya da gizli bir hazine çıkmadığını ifade eden Mallaghan, TikTok kullanıcılarının odaları yenide restore ederek kullanıp kullanmayacağını sorunca ise, “Hayır. Sadece aşağıda ne olduğunu görmek istedik” dedi.