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Cihazınız root edilmiştir ne demek? Cihazın root’lu olması ne anlama gelir, zararı var mı?

10.10.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Root, android işletim sistemine sahip cihazlarda yapılan bir işlemdir. Bu işlem Android kullanıcılarına sistem üzerinde değişiklik yapma izni vermektedir. Rootlama ile cihazlara kendi özellikleri dışında daha farklı özellikler de eklenebilmektedir. Windows işletim sisteminde nasıl ki administrator kullanıcısı varsa, Linux tabancı Android işletim sisteminde de root kullanıcısı mevcuttur.

Cihazınız root edilmiştir ne demek? Cihazın root’lu olması ne anlama gelir, zararı var mı?

İçindekiler

  • Cihazınız Root Edilmiştir Ne Demek?
  • Root Erişimi Nedir?
  • Root Erişiminin Zararı Var mı?

Kullanıcılar, Android cihazları root yetkisi kilitli bir şekilde satın almaktadır. Bu kilit, kullanıcıların cihaz sistemi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmasını engellemektedir. Android işletim sistemine sahip cihazlarda varsayılan olarak root kullanıcısı ile herhangi bir işlemin yapılabilmesi mümkün değildir. Kullanıcılar, cihaz üzerinde tam yetkiye sahip olmak için root atma işlemini yapmaktadır.

Cihazınız Root Edilmiştir Ne Demek?

Android telefonu root etmek isteyen kullanıcılar için birçok farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemler arasında en çok tercih edileni ise uygulama indirerek root atma işlemidir. Bir cihazın root'lu olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Eğer cihaz içerisinde root atma işleminde kullanılan uygulamalardan biri mevcut ise o cihaz root edilmiştir demektir.

Root’lu cihazlarda kullanıcılar işletim sistemine ve tüm özelliklere müdahale edebilme hakkına sahiptir. Cihazlar üzerinde kısıtlama olmadan her türlü işlemin yapılabilmesi mümkündür. Bu işlemin işi bilen kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasarların meydana gelme ihtimali yüksektir. Bu işlem dikkatli bir şekilde yapıldığı sürece cihazınıza herhangi bir zarar vermemektedir.

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Root Erişimi Nedir?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon, tablet gibi cihazların sistemsel açıdan tüm engellerini kaldırarak, kullanıcıya cihaz üzerinde tam yetki verilmesine root erişimi bir diğer adı ile süper kullanıcı hakları denmektedir. Bu erişim izni olmadan kullanıcının sistem üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. Kökleme işlemi olarak da bilinen root’lama işleminde cihazın tüm sistem dosyalarına müdahale edilebilmektedir. Bu işlem ile kullanıcı; cihaz için sürüm güncellemesi yapabilir, sistem dosyaları üzerinde değişiklik yapabilir, root izni ile farklı uygulamalar indirebilir veya cihazın hızını arttırabilir.

Root Erişiminin Zararı Var mı?

Root erişim izninde kaynağı belli olmayan bir uygulamayı cihazınıza indirmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Root’lu cihazlarda güvenlik endişesi çok yaygındır. Erişim izninden sonra cihaz herkese açık bir konuma gelir. Bu yüzden verilerinizin çalınma ihtimali olabilir. Root atma işleminin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Doğru yapıldığı takdirde cihazınıza bir zararı yoktur.

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