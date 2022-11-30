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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları

30.11.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 30 Kasım Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken, geri sayım sona erdi. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? İşte 30 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları

Şans oyunu severler tarafından 30 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. İşte 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU AÇIKLANDI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 30 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Sonuçlar, açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan ediliyor.

İşte kazanan numaralar;
8-14-26-30-83-84-17-52

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

çılgın-sayısal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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