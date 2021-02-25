MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çılgın Sedat kimdir? Evi yanan şarkıcı canlı yayın konuğu oldu! Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi ve çocukları kimdir?

Çılgın Sedat kimdir? Evi yanan şarkıcı canlı yayın konuğu oldu! Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi ve çocukları kimdir?

25.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çılgın Sedat kimdir? Evi yanan şarkıcı canlı yayın konuğu oldu! Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi ve çocukları kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri de geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’ndeki evinde yangın çıkan Çılgın Sedat oldu. Engelli çocuğuna sarılan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğulmuştu. Ünlü isim canlı yayında yaşadıklarını anlatırken hayatına dair de çok sayıda detay merak edildi. Peki, Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi ve çocukları kimdir? İşte detaylar...

Birkaç gün önce Beylikdüzü’nde ailesiyle beraber yaşadığı villada yangın çıkan ve yaşananlardan dolayı sinir krizi geçiren ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Engelli oğluna ve ailesine sarılarak uzun süre gözyaşı döken Çılgın Sedat canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi, ünlü isimle alakalı çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Çılgın Sedat kaç yaşında? Çılgın Sedat nereli? İşte tüm merak edilenler...

3589613

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladıÇılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Gerçek adı Sedat Kapurtu olan ünlü şarkıcı 1 Kasım 1973 İstanbul doğumlu ve şu anda 47 yaşında. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 sene boyunca eğitim alan ünlü isim, ardından tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım attı. Aynı zamanda ünlü şarkıcı kanun, bateri, bağlama, klavye ve davul çalabiliyor. Profesyonel futbol yaşamına ise 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da başlayan ünlü isim, 1 Temmuz 2011’de futbol kariyerini sonlandırdı. Ünlü şarkıcının erkek kardeşi Vedat Kapurtu ise 1. Lig ekibi olan Yeni Malatyaspor’da oynuyor.

Aynı zamanda karate, taekwondo ve kick boks sporcusu olan şarkıcı, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 2017 Survivor programının kadrosunda, ünlüler takımında yarıştı. Ünlü isim, 63 gün sonra adaya veda etti. Şarkıları arasında; yeni şarkısı olan Nuriye’nin yanı sıra Delikanlı Gibi, Nelere Katlandı Bu Yürek, Şaka Niyetine, Bastıra Bastıra, Sakın Ha, Aşkım Aşkım, Taşı Beni Kalbine, Ben Güzeli, Adın Batsın, Biz Delikanlıyız, Taşı Beni Kalbine ve Aşk Kitabı bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2021-02-25 112159

Evi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındıEvi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındı

Çılgın Sedat oğlu ile ilgili konular dolayısıyla da merak ediliyor. Yağız ve Siraç adında iki oğlu bulunuyor. Aynı zamanda Çılgın Sedat oğlu ne hastası diye de araştırılıyor. Ünlü şarkıcının büyük oğlu Siraç’ın serebral palsi hastası olduğu biliniyor. Ünlü isimle alakalı olarak eşi Özlem Kapurtu kaç yaşında ve nereli gibi sorular da soruluyor. Çılgın Sedat eşi Özlem Kapurtu ile 2005 yılında dünya evine girdi. Çiftin Siraç ve Yağız adında iki çocukları bulunuyor. Aynı zamanda Kapurtu’nun evlenmeden önce müzik ile ilgili olduğu biliniyor. Evlendikten sonra müziği bırakmış olsa da ünlü şarkıcının albümünde yer alan Senden Öğrendim şarkısında ünlü isme eşlik etti. Çiftin daha önce İlker Ayrık’ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir isimli programa konuk olduğu biliniyor. Ünlü çift aylar önce koronavirüse yakalanmaları ile gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Sperm bankasıyla olay olmuştu! Oğlu kocaman olduSperm bankasıyla olay olmuştu! Oğlu kocaman oldu
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçmiş olsun Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın Fedakar bir baba

En Çok Okunan Haberler

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

Tatar Ramazan'ın Zeynep'i Esin Moralıoğlu'dan 31 yıl sonra gelen itiraf!

31 yıl sonra gelen itiraf! Son hali olay oldu

Soner Sarıkabadayı sosyal medyayı salladı

Saçlarıyla sosyal medyayı salladı!

Müge Anlı'da kendini ele verdi! Güldane Biçer cinayetinde son dakika gelişmesi...

Müge Anlı'da kendini ele verdi! Kan donduran itiraf

Hadise çizmelerinin fiyatıyla gündemde... Yine parasına kıydı

Parasına kıydı! Çizmenin fiyatı olay oldu

Leyla Bilginel kimdir? Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? İşte Leyla Bilginel oğlu ve sperm bankası olayı

Sperm bankasıyla olay olmuştu! Oğlu kocaman oldu

Bomba iddia! 'Kanye West, Kim Kardashian'ın mücevherlerini satmaya çalışıyor'

Boşanmada işler çirkinleşmeye başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.