Çılgın Sedat kimdir? Evi yanan şarkıcı canlı yayın konuğu oldu! Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat’ın eşi ve çocukları kimdir?

Birkaç gün önce Beylikdüzü’nde ailesiyle beraber yaşadığı villada yangın çıkan ve yaşananlardan dolayı sinir krizi geçiren ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Engelli oğluna ve ailesine sarılarak uzun süre gözyaşı döken Çılgın Sedat canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi, ünlü isimle alakalı çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Çılgın Sedat kaç yaşında? Çılgın Sedat nereli? İşte tüm merak edilenler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Gerçek adı Sedat Kapurtu olan ünlü şarkıcı 1 Kasım 1973 İstanbul doğumlu ve şu anda 47 yaşında. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 sene boyunca eğitim alan ünlü isim, ardından tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım attı. Aynı zamanda ünlü şarkıcı kanun, bateri, bağlama, klavye ve davul çalabiliyor. Profesyonel futbol yaşamına ise 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da başlayan ünlü isim, 1 Temmuz 2011’de futbol kariyerini sonlandırdı. Ünlü şarkıcının erkek kardeşi Vedat Kapurtu ise 1. Lig ekibi olan Yeni Malatyaspor’da oynuyor.