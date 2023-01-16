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Çin başardı! Tek seferde tam 14 tane

16.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay çalışmaları hız kazanan Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi. Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle fırlatılan uyduların arasında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün de olduğu söyleniyor. Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi olduğu belirtilen görev sonrası Çin'in bir sonraki adımı beklenmeye başlandı.

Çin başardı! Tek seferde tam 14 tane

Çin'in uzay çalışmaları devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye başlayan ülkenin son olarak yeni bir görev daha imza attığı haberi geldi. Aktarılanlara göre, Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

ÇİLU-2 VE ÇİLU-3 DE GÖNDERİLDİ

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün olduğu 14 uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin2

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi oldu. (AA)


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Çin Uydu

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