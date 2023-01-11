Çin, Güney Kore ve Japonya krizinde yeni gelişme! Kısa süreli vizesiz geçişler de durduruldu

Çin'in Güney Kore ve Japonya Büyükelçilikleri, dün, tedbirlere karşılık olarak, bu ülkelerin vatandaşlarına iş, turizm, sağlık ve genel amaçlı vize vermeyi durdurduğunu bildirmişti. Çin Ulusal Göç İdaresinden yapılan yeni açıklamada ise "Çin vatandaşlarına yönelik ayrımcı giriş kısıtlama tedbirlerine yanıt olarak", hava ve gemi taşımacılığı personeline verilen liman vizeleri ile 72 ila 144 saat süreyle tanınan vizesiz geçiş hakkının askıya alındığını bildirildi.

GÜNEY KORE VE JAPONYA'DAN TEPKİ GELDİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in kararından "üzüntü duyduklarını" belirterek, "Hükümetin karantina tedbirlerini güçlendirme kararı bilimsel ve objektif gerekçelere dayanmaktadır. Çin tarafı ile yakın iletişimi sürdürerek, hükümetimizin pozisyonunu bir kez daha aktaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'nın Çin Büyükelçiliği ise bugün yaptığı açıklamada, vize durdurma tedbirinin "karşılıklılık esasına uygun olmadığı" eleştirisinde bulundu.

Söz konusu tedbirlerin salgın kontrol amaçlı olduğu, ayrımcılık iddiasının doğru olmadığını savunan Büyükelçiliğin açıklamasında, "Çin'in vizeleri siyasi sebeplerle durdurmasının Kovid-19 salgınıyla ilgisi bulunmamaktadır. Bu durumu protesto ediyor ve Çin'den tedbiri geri çekmesini talep ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Pekin yönetiminden enfeksiyon sayılarına ve salgın tablosuna ilişkin daha açık veri paylaşması talep edildi.

Güney Kore ve Japonya, Çin'in 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını açacağını duyurmasının ardından sınır aşırı yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculara tedbir alacağını bildiren ülkeler arasında yer almıştı.

Güney Kore, Çin'den gelen yolculardan seyahat öncesinde ve varışta PCR testi yaptırmalarını isterken, 31 Ocak'a kadar Çin vatandaşlarına kısa süreli vize vermeyi durdurmuştu.

UÇUŞLAR DA ASKIYA ALINMIŞTI

Hükümet, ayrıca Güney Kore ile Çin arasındaki uçuşları yalnızca başkent Seul'deki Incheon Havalimanı ile sınırlayarak Busan, Daegu ve Jeju şehirlerine uçuşları askıya almıştı.

Japonya da aynı şekilde Çinli yolculara test zorunluluğu getirirken, bazı şehirlere uçuşları askıya almıştı.

Birçok ülkenin, Çin ve bölgelerinden seyahat edenlere yönelik önlemlerini duyurmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilmez" olduğunu, siyasi ve ayrımcı amaçlar için kullanıldığını savunarak "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

