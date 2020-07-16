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Çin’de 244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Çin’in güneybatısında 244 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.

Çin’de 244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Paleoantropoloji ve Paleontoloji Enstitüsü arkeologlarından Xu Guanghui, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yaptığı kazı çalışmasında 244 milyon yıl öncesine ait balık fosillerini ortaya çıkardı.

Fosilin, çene yapısı kısa ve ince, diş yapısı kesin ve uzun olan 3 santimetre uzunluğundaki bir balık türüne ait olduğu belirtildi. Denizdeki atıkları mikroplardan çok daha hızlı bir şekilde ayrıştıran balığın, bu özelliği nedeniyle deniz ekosistemini koruyan bir ‘temizleyici’ gibi görülebileceği kaydedildi. Bulgunun, Mezozoik zamanın birinci alt bölümü olan Trias devrindeki besin ağını anlamak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Fosil balığın keşfine ilişkin yürütülen arkeoloji çalışması, zooloji dergisi The Linnean Society’de yayımlandı.

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