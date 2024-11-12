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Çin'de akılalmaz kaza! Aracını yayaların üzerine süren sürücü yolu kan gölüne çevirdi: 35 ölü, 43 yaralı

12.11.2024 15:17
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 15:17
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai'de bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken sürücünün boşanma davasından dolayı eşine öfkeli olduğu iddia edildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai bölgesinde 11 Kasım akşam saatlerinde bir spor kompleksinin dışında korkunç bir kaza yaşandı.

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İsmi açıklanmayan 65 yaşındaki sürücü aracını bir grup yayanın üzerinde doğru sürdü. Kazada 35 kişi hayatını kaybederken 43 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Araç kazasına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yerel haber kaynakları sürücünün boşanmanın sonrasında öfkeli olduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Araç kaza
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