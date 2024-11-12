Çin'de akılalmaz kaza! Aracını yayaların üzerine süren sürücü yolu kan gölüne çevirdi: 35 ölü, 43 yaralı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai bölgesinde 11 Kasım akşam saatlerinde bir spor kompleksinin dışında korkunç bir kaza yaşandı.
İsmi açıklanmayan 65 yaşındaki sürücü aracını bir grup yayanın üzerinde doğru sürdü. Kazada 35 kişi hayatını kaybederken 43 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Araç kazasına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yerel haber kaynakları sürücünün boşanmanın sonrasında öfkeli olduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken resmi bir açıklama yapılmadı.