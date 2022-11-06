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Çin’de koronavirüs kabusu yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi

06.11.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesiyle normalleşmeye başladı ancak Çin'den gelen son haberler deprem etkisi yarattı. Ülkedeki koronavirüs paniği büyüyor. Koronavirüs kabusu Çin'de adeta yeniden hortlamış durumda. Aktarılanlara göre, ülke 5 Kasım için 4.610 yeni vaka bildirdi. Sıfır vaka politikası uygulayan Çin'de uzun bir zamandır böylesi bir durum görülmemişti! Bu, mayıs ayının başından bu yana en yüksek bir günlük artış olarak ifade edilirken, gelişmeler endişeyle takip ediliyor.

Çin’de koronavirüs kabusu yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi

2 yıldan fazla süredir hayatımızda olan koronavirüs salgını artık hafifledi ve tüm dünyada normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ancak salgın henüz hayatımızdan tamamen çıkmış değil. Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere tüm dünya devletleri, kurumları ve kuruluşları koronavirüs salgınını yakından izlemeyi sürdürürken, Çin'den gelen haberler deprem etkisi yarattı. Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de koronavirüs paniği yaşanıyor. Ülkede koronavirüs adeta yeniden hortladı!

BİNLERCE YENİ VAKA

Sıfır vaka politikasıyla ünlünen Çin, 4.610 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Bunun, mayıs ayının başından bu yana en yüksek bir günlük artış olduğu ifade edildi.

Çin

Reuters'ın haberine göre ise Çin, sağlık yetkililerinin sıkı koronavirüs kısıtlamalarına bağlı kaldıklarını söylemelerinden bir gün sonra, altı ay içinde en yüksek sayıda yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.

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ÇİN'DEN ALMANLAR İÇİN BIONTECH AŞISI KARARI

Öte yandan, Çin'in, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede yaşayan Alman vatandaşlarına uygulanmasına onay verdiği bildirildi.

Almanya Başkanı Olaf Scholz, Pekin ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Kıçiang ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin koronavirüsle mücadelede daha yakın iş birliği yapma konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Scholz, "Bu, aynı zamanda BioNTech aşısının Çin'de yaşayan yabancılar için onaylanmasını içeriyor." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye'nin "yabancılar" sözüyle Alman vatandaşları dışında yabancıları da kastedip etmediği anlaşılmazken Çin'in ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin, anlaşmanın Alman vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Scholz, sınırlı kullanım onayının anlaşmanın aşının yaygın kullanımı için ilk adım olmasını dilediğini ifade etti.

Çin ana karasında bugüne kadar Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in ürettikleri yerli aşılar dışındaki Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verilmemişti. BioNTech aşısı, Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgeleri'nde uygulanıyor.

Çin'deki üretim hakları Çinli Fosun Pharma şirketine ait BioNTech aşısı, genetik olarak tasarlanan formülüyle Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamada en etkili aşılardan biri olmuştu.

BioNTech aşısı, Çin'de kullanılan, formülünde virüsün etkisizleştirilmiş halini içeren inaktif aşılardan farklı olarak formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) barındırıyor. Aşı, insan vücudunda Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimlerini, bağışıklığı düzenleyen antikorları ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan glikoproteinlerini artırarak etki sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin koronavirüs

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