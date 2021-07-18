HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de "Monkey B" virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Çin'de "Monkey B" virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

18.07.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Çin'de "Monkey B" virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin’de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.

China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı.

Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Koronavirüs Endonezya'yı alt üst etti, Hindistan'ı geçtiler! Ülkedeki sanatçılar tabut yapıyorKoronavirüs Endonezya'yı alt üst etti, Hindistan'ı geçtiler! Ülkedeki sanatçılar tabut yapıyor

TESTLER SONUCUNDA SADECE BV VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi. (AA)

Rusya'nın koronavirüs zararı: 1 trilyon rubleRusya'nın koronavirüs zararı: 1 trilyon ruble


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulduYer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe buldu
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
İran'da 5,7 büyüklüğünde depremİran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Anahtar Kelimeler:
Çin virüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Aralarında eski başkanın oğlu da var

Aralarında eski başkanın oğlu da var

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Üç K'dan kaçının

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Üç K'dan kaçının

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.