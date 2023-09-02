Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Çin’de Saola Tayfunu alarmı! Bir kadını metrelerce sürükledi... O anlar saniye saniye kaydedildi

    Çin’de Saola Tayfunu alarmı! Bir kadını metrelerce sürükledi... O anlar saniye saniye kaydedildi

    02.09.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’de ülkenin güneydoğu sahillerini etkisi altına alan Saola Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Rüzgar hızının saatte 209 kilometreye ulaştığı tufanda Çin halkı zor anlar yaşadı. Çinli bir kadının şiddetli rüzgarının etkisiyle yerde metrelerce sürüklendiği anlar gündem yarattı.

    Çin’de kategori 4 olarak nitelendirilen tayfun nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Guangdong eyaletindeki çok sayıda şehirde eğitim yılının açılışı ertelenirken parklar, müzeler ve plajlar kapatıldı. Çin Demir Yolları, Guangdong ve Fucien'e çok sayıda tren seferinin iptal edildiğini bildirdi. Fucien eyaletinde ada ve sahil turları yapan gezinti teknelerinin faaliyetine ara verilirken limanlarda römorkörler teyakkuz durumuna geçirildi.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    KAPAK2

    Çin’in Hong Kong bölgesinden gelen görüntülerde bir kadın şiddetli rüzgara sokakta yakalandığı anlarda yürümeye çalışması yer aldı. Kadının şiddetli rüzgarın etkisiyle yere düştüğü ve metrelerce sürüklendiği görüldü.

    FİLİPİNLER’DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    8

    Filipinler’de 387 bin kişinin etkilendiği Saola Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
    Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurulu'nca yapılan açıklamada, Filipinlerin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen Saola Tayfunu, elektrik ve su kesintilerine yol açtı. Yerel yetkililer, yerel halk tarafından "Goring Tayfunu" olarak adlandırılan Saola Tayfununun Filipinler’i vurmasıyla ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (AA)

    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

     Dünyanın beklediği davada yeni karar

    Dünyanın beklediği davada yeni karar

     Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

    Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

     Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

    Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

     Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

    Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

     Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu

    Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu

     Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini...

    Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...
    Pazardan almıştı! Gerçek değeri servet... Ünlü bir ressama aitmişPazardan almıştı! Gerçek değeri servet... Ünlü bir ressama aitmiş
    2 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı2 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı
    Anahtar Kelimeler:
    Çin tufan

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

    Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

    “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

    DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

    DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.