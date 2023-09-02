Çin’de Saola Tayfunu alarmı! Bir kadını metrelerce sürükledi... O anlar saniye saniye kaydedildi

Çin’de kategori 4 olarak nitelendirilen tayfun nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Guangdong eyaletindeki çok sayıda şehirde eğitim yılının açılışı ertelenirken parklar, müzeler ve plajlar kapatıldı. Çin Demir Yolları, Guangdong ve Fucien'e çok sayıda tren seferinin iptal edildiğini bildirdi. Fucien eyaletinde ada ve sahil turları yapan gezinti teknelerinin faaliyetine ara verilirken limanlarda römorkörler teyakkuz durumuna geçirildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çin’in Hong Kong bölgesinden gelen görüntülerde bir kadın şiddetli rüzgara sokakta yakalandığı anlarda yürümeye çalışması yer aldı. Kadının şiddetli rüzgarın etkisiyle yere düştüğü ve metrelerce sürüklendiği görüldü.

FİLİPİNLER’DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler’de 387 bin kişinin etkilendiği Saola Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurulu'nca yapılan açıklamada, Filipinlerin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen Saola Tayfunu, elektrik ve su kesintilerine yol açtı. Yerel yetkililer, yerel halk tarafından "Goring Tayfunu" olarak adlandırılan Saola Tayfununun Filipinler’i vurmasıyla ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (AA)