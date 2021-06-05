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Çin’de Sinovac aşısı için yeni karar! 3-17 yaş aralığında kullanımına onay verildi

05.06.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Sinovac şirketinin koronavirüse karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.

Çin’de Sinovac aşısı için yeni karar! 3-17 yaş aralığında kullanımına onay verildi

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarında aşının uygulandığı yaş grupları genişletiliyor. Çin’de Sinovac BioNTech şirketinin Covid-19'a karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına yeşil ışık yakıldı. Sinovac BioNTech CEO’su Yin Weidong yaptığı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu ifade etti. Yin, reşit olmayanların enfeksiyondan sonra ciddi semptom riski daha yüksek olan yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

Faz I ve II klinik deneylerinden elde edilen ön sonuçlara göre aşı, 3 ila 17 yaşındaki katılımcılarda bağışıklık oluştururken, çoğunda hafif şekilde yan etkiler görüldü.
Yin ayrıca, iki dozdan sonra 3. dozun uygulandığı Faz II klinik denemesinin de tamamladığını aktardı.

(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Çin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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