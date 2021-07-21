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Çin’deki sel felaketinde can kaybı 25’e yükseldi

21.07.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken, 7 eyaletten bin 800 itfaiyeci sellerle mücadele için bölgeye sevk edildi.

Çin’in Henan eyaletinde yer alan Zhengzhou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybının 25’e yükseldiği bildirilirken, 7 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Demiryolu ve karayolu bağlantılarının kesintiye uğradığı sanayi ve ulaşım merkezi olan Zhengzhou’da en az 100 bin kişi tahliye edilirken, 7 eyaletten bin 800 itfaiyeci sellerle mücadele ve arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacı ile bölgeye sevk edildi. Çin ordusu ise arama-kurtarmaya yardım etmek için bölgeye 5 bin 700’den fazla asker ve personel gönderdi.

CAN KAYBININ YARISI METRO TÜNELİNDE

Çin basınında yer alan haberlerde, kentteki metro tüneline su basması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500’den fazla kişinin kurtarıldığını belirtildi. Haberlerde ayrıca, Zhengzhou gibi Sarı Nehir kıyısında bulunan Gongyi şehrinde de seller nedeni ile 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLÜMDEN SON ANDA KURTARILDI

Zhengzhou’da anne ve 2 çocuğu şiddetli yağış ve seller nedeni ile oluşan derin bir çamur çukurunda mahsur kalmasının ardından çevredekilerin yardımı ile ölümden döndü. Anne ve çocukların kurtarıldığı anlar çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

Kentte bulunan anaokulada şiddetli yağış ve seller nedeni ile sular altında kalırken, okulda bulunan 150’den fazla çocuk ve öğretmenler 10 itfaiyeci tarafından kurtarıldı.

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ZHENGZHOU'YA 3 GÜNDE 1 YILLIK YAĞMUR YAĞDI

Zhengzhou Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada, kentteki 3 günlük yağışın “bin yılda bir” görülen bir seviyeye ulaştığı aktarıldı. Cumartesi gününden Salı gününe Zhengzhou’ya 617,1 milimetre yağmur yağdığı ifade edilerek, bunun neredeyse şehrin yıllık ortalama 640,8 milimetre olan yağış oranına eşdeğer olduğuna dikkat çekildi. Önümüzdeki 3 gün boyunca Henan genelinde daha fazla yağış olacağı konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin sel
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