Çin dizileri: İzlemeye başlayan bir daha bırakamıyor

1941 yılında yaşanan Cangsha savaşını Xiao Man’ın kızının gözünden anlatan Battle of Changsha dizisi, Çin dizileri tarihi alanında gerçekçi yapısı ile oldukça dikkat çekiyor. Tarihi yapıyı bozmadan, savaşın tüm gerçekçiliğini işleyen yapımda, eğlenceli bir karaktere sahip olan Xiang Xiang (Xiao Man’ın kızı) ve kibirli yapısı ile dikkat çeken Gu Qing Ming arasında geçen olayları da görüyoruz. İkilinin başlangıçta aralarında geçen sorunlara rağmen ilerleyen bölümlerde gelişen romantik ortam, ikilinin birbirine bağlanmasını sağlıyor. Gu Qing Ming’in özel hayatını ilerletirken, bir yandan da istihbarat subaylığını yürütmeye çalışması da dizinin askeri ve politik yönünü ortaya çıkarıyor. Çin dizileri listesi içinde 3. sırada yer alan Battle of Changsha dizisi, tarihi ve politik diziler izlemekten hoşlanan kişilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. 2014 yılında televizyonda yayınlanmaya başlayan Battle of Changsha dizisi, toplamda 32 bölümden oluşan tek bir sezon olarak yayınlandı.

Legend of Fu Yao dizisinin konusu ise, ilahi lotus yaprağı ile doğan, Meng Fu Yao’nun hikayesini anlatıyor. 16 yaşına geldiğinde dövüş sanatlarında ustalaşmayı başaran Meng Fu Yao, Firmament adındaki kutsal bir ülkeye girmek zorundadır. Ancak bu ülkeye girebilmek için 5 farklı krallıkta yer alan gizli tılsımları toplaması gerekmektedir. Tılsımları toplamak üzerine yaptığı yolculukta tahtın veliahdı Prens Zhang Sun Wu Ji ile karşılaşan Meng Fu Yao, zamanla prense âşık olmaya başlar. Bunun ardından ikilinin fantastik yolculuğunda yeni bir romantik hava da oluşmaya başlar. Ülkelerine barış getirmek için çıktıkları bu romantik yolculukta ise başlarına ilginç olaylar gelecektir. Çin dizileri fantastik kategorisinde oldukça başarılı seçeneklerden biri haline gelen Legend of Fu Yao, romantik havası ile kış aylarında içinizi ısıtmaya geliyor.

2020 yılında yayınlanmaya başlayan My Girl, yeni Çin dizileri arasında romantik içeriği ile dikkat çekiyor. Henüz çocuk yaşlardayken geçirdiği bir kaza sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok yara alan Meng Hui’nin bu yaşlardan gelen travması, yıllar geçtikçe iki farklı karakterin kendi içinde gelişmesine neden olmuştur. Gün içerisinde her ne kadar normal bir insan olarak yaşamını devam ettirebilse de, bastırdığı ikinci karakterinin ne zaman çıkacağı da belli değildir. İki kişiliği arasında bir denge kurmaya çalışan ve hayatındaki sorunlar ile başa çıkmaya çalışan genç kadın, bir makyaj sanatçısı olarak çalışırken aynı zamanda kendi ürünlerini de üretmeye uğraşmaktadır. Ancak günün birinde karşısına çıkan kozmetik şirketi CEO’su Shen Yi sayesine hayatı tamamen değişecektir. My Girl dizisi, dram ve romantizm içeren senaryosu sayesinde, sizi saatlerce ekran başına sabitleyecek, içinizin romantizm ile ısınmasını sağlayacak.

Çin dizileri romantik diziler kategorisinde yer alan Love in Time, 2015 yılında başlayan 9 bölümlük bir mini dizidir. 224 yaşındaki vampirle genç bir kız arasındaki aşkı anlatan dizi izleyiciler tarafından tam puan alan yapımlardan biridir. Başrollerini Bond Chan , Carlos Chan , On-Ying Chan gibi isimlerin paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ben Fong oturuyor. Romantik Çin dizileri seven kişilerin mutlaka izlemesi gereken Love in Time, Çin dizileri önerileri listesinin 5. sırasında yer alıyor.

My Unicorn Girl, başarılı bir patenci olan Sang Tian’ın 18 yaşına girmesi ile birlikte kendine, annesinin gittiği üniversiteyi kazanma sözü verir. Ancak üniversitenin giriş sınavında başarılı bir patenci olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Yapılan sınavlar sırasında istediği başarıyı elde edemeyen ve çeşitli aksilikler ile karşılaşan Sang Tian, başarısız olur. Ancak başarmayı kafasına koyan genç kız, üniversitenin buz hokeyi takımı seçmeleri için erkek gibi giyinerek seçmelere katılır. Pek ümitli olmasa da buz hokeyi takımına seçilen Sang Tian için işler daha da zor bir hale gelecektir. Geçmişte çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı Wen Bing ile aynı takımda olduğunu fark eden Sang Tian, aynı zamanda takımı ile aynı yatakhanede yaşamak zorundadır. Zaman geçtikçe aralarındaki saygı da artmaya başlayan Wen Bing ve Sang Tian ise zamanla birbirlerini daha yakından tanımaya başlayacaktır. Okul konulu Çin dizileri arasında ilgi çekici senaryosu ile dikkatleri üzerine çenek My Unicorn Girl dizisinin başrollerinde de Wen Bing rolünde Darren Chen’i ve Sang Tian rolünde ise Sebrina Chen’i görüyoruz.

Çin dizileri listesi için ilk sırada yer alan Nirvana in Fire, tarihi yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2015 yılında çekimlerine başlanan dizinin final sezonu da 2017 yılında tamamlandı. Toplamda 104 bölümden oluşan dizinin konusu ise Kuzey Wei Hanedanlığı’nın Güney Liang Hanedanlığı’na saldırması ile başlıyor. Bu saldırının üzerine General Lin Xie ise yanına çocuğu Lin Shu’yu da alarak savaş alanına ilerler. Yaklaşık 70.000 kişilik bir ordunun tuzağına düşen Lin Xie’nin tüm ordusu ise savaş alanında katledilir. Xie’nin sadık bir askeri yardımı ile savaş alanından kaçmayı başaran Lin Shu, kendine sadık Lang Ya Salonu yardımı ile Jiang Zuo Kardeşliği’ni kurmayı başarır. Aradan geçen yılların ardından sonra güçlenen kardeşlik ile birlikte fethedilen başkente geri dönen Shu, hak iddia etmeye geri döner. Çin dizileri tarihi kategorisinde izlenebilecek en kaliteli yapıtlardan biri olan Nirvana in Fire, tarih ve dramı bir arada görmek isteyenlerin mutlaka izlemesi gereken diziler arasında yer alıyor.

Romantik bir hikâyeyi fantastik bir hava ile birleştiren The Night of The Comet, Çin dizileri fantastik alanında, oldukça başarılı seçenekler arasında yer alıyor. İlk olarak 13 Şubat 2019 yılında karşımıza çıkan dizinin 2. sezonu 2020 Temmuz ayında gösterildi. Dizinin ilk sezonu toplamda 16, ikinci sezonu ise 20 bölümden oluşuyor. Mydramalist üzerinden aldığı 7,9’luk yüksek puan ise dizinin kalitesini gözler önüne seriyor. Yeni Çin dizileri arasında yüksek bir popülerliğe sahip olan The Night of The Comet dizisinin konusu ise şu şekilde;

When We Were Young (2018)



Çin dizileri okul konulu farklı birçok alternatifi içeriyor. Popüler Çin dizileri Türkçe altyazılı olarak da izleyebilirsiniz. When We Were Young ise okul ve gençlik kategorisine 2018 yılında katılan ve alanında oldukça başarılı bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 24 bölümden oluşan dizi, kısa süreli diziler arayan kişilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Eğlenceli okul yapısını romantik bir senaryo ile birleştiren When We Were Young, okul içerisinde gelişen arkadaşlık ve aşk içeriklerini anlatıyor.

Yang Xi ve Hau Biao’nun okul hayatlarında ilk karşılaşmaları pek de iç açıcı şekilde sonlanmaz. Bunun üzerine Yang Xi, kariyeri için oldukça önemli olan bir spor karşılaşmasına katılamaz. Bu olayların ardından ise Hau Biao, Yang Xi’nin sınıfına transfer olur ve ikili bu sayede tekrar karşılaşır. Aralarında başlangıçta her ne kadar çeşitli sorunlar olsa da birlikte zaman geçirdikçe buzlar erimeye başlayacak ve birbirlerine olan güvenleri de artacaktır. Romantik Çin dizileri izlemek isteyen kişiler için gençlik ve okul konulu içeriği ile When We Were Young, kaçırılmaması gereken yapımlar arasında yer alıyor.