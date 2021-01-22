Çin dizileri: İzlemeye başlayan bir daha bırakamıyor

Televizyonda kalite arttıkça ülkeler de en iyi yapımlarını dünyanın dört bir tarafındaki izleyicilere beğendirmeye çalışıyor. ABD bu konuda liderliği bırakmamış olsa da başta Kore olmak üzere Avrupa ve Çin dizileri kaliteli içerikleriyle ön plana çıkıyor. Kendilerine has kültürleri, Çincenin bizlere tuhaf gelen tınısı ve geniş Çin topraklarından görüntüler görmek ufkunuzu açacaktır. Netflix ve farklı dizi izleme platformlarından izleyebileceğiniz binlerce farklı dizi bulunuyor. Avrupa ve Uzak Doğu yapımlı dizilerden oldukça iyi sonuçlar alan platform bu tarz yapımlara ağırlık vermeye başladı. Kore yapımları ile birlikte yükselişte olan diğer yapımlar ise Çin dizileri. Birbirinden ilginç yapımlarla ön plana çıkan Çin dizileri Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaj versiyonlarını internette bulabilirsiniz. 'Dön bak arkana yeğen...' Bu halleri unutuldu Her ne kadar dünya çapında ünlü olan dizilerin çoğu Amerika, Almanya ve benzeri ülkelerin yapımları olsa da farklı ülke yapımlarından izleyebileceğiniz oldukça başarılı dizi ve filmler de bulunuyor. Çin dizileri genel olarak dünyada popüler olmasa da özellikle son yıllarda birçok başarılı yapıta imza atmış durumda. Siz de soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak romantik Çin dizileri ya da aksiyon dolu yapıtlara kadar farklı birçok seçenek arasından dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız farklı kategori ve içeriklerden oluşan Çin dizileri listesi ile izlemeye hemen başlayabilirsiniz.

Battle of Changsha (2014)

1941 yılında yaşanan Cangsha savaşını Xiao Man’ın kızının gözünden anlatan Battle of Changsha dizisi, Çin dizileri tarihi alanında gerçekçi yapısı ile oldukça dikkat çekiyor. Tarihi yapıyı bozmadan, savaşın tüm gerçekçiliğini işleyen yapımda, eğlenceli bir karaktere sahip olan Xiang Xiang (Xiao Man’ın kızı) ve kibirli yapısı ile dikkat çeken Gu Qing Ming arasında geçen olayları da görüyoruz. İkilinin başlangıçta aralarında geçen sorunlara rağmen ilerleyen bölümlerde gelişen romantik ortam, ikilinin birbirine bağlanmasını sağlıyor. Gu Qing Ming’in özel hayatını ilerletirken, bir yandan da istihbarat subaylığını yürütmeye çalışması da dizinin askeri ve politik yönünü ortaya çıkarıyor. Çin dizileri listesi içinde 3. sırada yer alan Battle of Changsha dizisi, tarihi ve politik diziler izlemekten hoşlanan kişilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. 2014 yılında televizyonda yayınlanmaya başlayan Battle of Changsha dizisi, toplamda 32 bölümden oluşan tek bir sezon olarak yayınlandı. Cubic (2014)

Çin mafya dizileri çok sık çekilmese de romantik senaryo ağırlıklı birçok mafya dizisi bulunuyor. Cubic ise mafya teması ile suç ve polisiye seven kişileri romantik bir senaryo ile birleştiriyor. Dizinin konusu ise Ruthai adlı bir gencin, Lin Lang Ser isimli ünlü ir mafya babasına yüklü miktarda borcu olması ile başlıyor. Ruthai’nin ablası, çevresindeki tüm erkeklerin ona hayran kalacağı güzelliktedir. Ancak ablasına kıyasla Ruthai bu kadar da ilgi çekici değildir. Mafya lideri ise Ruthai’nin babasından borcuna karşılık Ruthai’nin ablası ile evlenmeyi talep eder. Ruthai’nin babası ise bunu öğrendikten sonra 2 kızını da alarak ülke dışına kaçmaya çalışır. Ancak Ruthai’nin evde unuttuğu bir eşyayı almak için geri dönmesi ile mafya liderinin adamlarına yakalanması bir olur. Ruthai, ablası kadar çekici bir kadın olmadığı için mafya lideri genç kadını kendine hizmetçi olarak alır. Ancak zaman geçtikçe kadına aşık olmaya başlayan mafya lideri ile aralarında bir aşk hikayesi de büyür. 2019 yılında vizyona giren Cubic, Çin mafya dizileri arasında tercih edebileceğiniz en kaliteli içerikler arasında yer alıyor. Dizinin farklı platformlar üzerinde hem Türkçe altyazılı hem de Türkçe dublajlı seçenekleri bulunuyor.

Dünden bugüne Can Yaman dizileri Legend of Fuyao (2018)

Aksiyon ve maceranın birlikte harmanlandığı Legend of Fu Yao, fantastik yapısı ile en popüler Çin dizileri arasında yer alıyor. Farklı platformlarda Türkçe altyazılı seçeneği ile de sunulan dizinin bu sayede ülkemizde de oldukça yüksek bir hayran kitlesi bulunuyor. 2018 yılında çekimleri tamamlanan dizinin toplamda 66 bölümü bulunuyor. Legend of Fu Yao dizisinin konusu ise, ilahi lotus yaprağı ile doğan, Meng Fu Yao’nun hikayesini anlatıyor. 16 yaşına geldiğinde dövüş sanatlarında ustalaşmayı başaran Meng Fu Yao, Firmament adındaki kutsal bir ülkeye girmek zorundadır. Ancak bu ülkeye girebilmek için 5 farklı krallıkta yer alan gizli tılsımları toplaması gerekmektedir. Tılsımları toplamak üzerine yaptığı yolculukta tahtın veliahdı Prens Zhang Sun Wu Ji ile karşılaşan Meng Fu Yao, zamanla prense âşık olmaya başlar. Bunun ardından ikilinin fantastik yolculuğunda yeni bir romantik hava da oluşmaya başlar. Ülkelerine barış getirmek için çıktıkları bu romantik yolculukta ise başlarına ilginç olaylar gelecektir. Çin dizileri fantastik kategorisinde oldukça başarılı seçeneklerden biri haline gelen Legend of Fu Yao, romantik havası ile kış aylarında içinizi ısıtmaya geliyor.

Love in Time (2015)

Çin dizileri romantik diziler kategorisinde yer alan Love in Time, 2015 yılında başlayan 9 bölümlük bir mini dizidir. 224 yaşındaki vampirle genç bir kız arasındaki aşkı anlatan dizi izleyiciler tarafından tam puan alan yapımlardan biridir. Başrollerini Bond Chan , Carlos Chan , On-Ying Chan gibi isimlerin paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ben Fong oturuyor. Romantik Çin dizileri seven kişilerin mutlaka izlemesi gereken Love in Time, Çin dizileri önerileri listesinin 5. sırasında yer alıyor. My Girl (2020)

2020 yılında yayınlanmaya başlayan My Girl, yeni Çin dizileri arasında romantik içeriği ile dikkat çekiyor. Henüz çocuk yaşlardayken geçirdiği bir kaza sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok yara alan Meng Hui’nin bu yaşlardan gelen travması, yıllar geçtikçe iki farklı karakterin kendi içinde gelişmesine neden olmuştur. Gün içerisinde her ne kadar normal bir insan olarak yaşamını devam ettirebilse de, bastırdığı ikinci karakterinin ne zaman çıkacağı da belli değildir. İki kişiliği arasında bir denge kurmaya çalışan ve hayatındaki sorunlar ile başa çıkmaya çalışan genç kadın, bir makyaj sanatçısı olarak çalışırken aynı zamanda kendi ürünlerini de üretmeye uğraşmaktadır. Ancak günün birinde karşısına çıkan kozmetik şirketi CEO’su Shen Yi sayesine hayatı tamamen değişecektir. My Girl dizisi, dram ve romantizm içeren senaryosu sayesinde, sizi saatlerce ekran başına sabitleyecek, içinizin romantizm ile ısınmasını sağlayacak.

En iyi fantastik dizilerin altın çağı My Unicorn Girl (2020)

23 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayan My Unicorn Girl dizisi, romantik yapısı ve ilgi çekici senaryosu ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Toplamda tek sezondan oluşan dizinin final bölümü ise 8 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı. Toplamda 24 bölümden oluşan dizi, bu sayede kısa süreli içeriği ile birkaç haftada bitirebileceğiniz, içinizi ısıtacak bir dizi haline geliyor. Mydramalist üzerinden yapılan değerlendirmelerde 8,4’lük yüksek puanı ile de dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuğu ile senaryosunu tamamlıyor. My Unicorn Girl, başarılı bir patenci olan Sang Tian’ın 18 yaşına girmesi ile birlikte kendine, annesinin gittiği üniversiteyi kazanma sözü verir. Ancak üniversitenin giriş sınavında başarılı bir patenci olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Yapılan sınavlar sırasında istediği başarıyı elde edemeyen ve çeşitli aksilikler ile karşılaşan Sang Tian, başarısız olur. Ancak başarmayı kafasına koyan genç kız, üniversitenin buz hokeyi takımı seçmeleri için erkek gibi giyinerek seçmelere katılır. Pek ümitli olmasa da buz hokeyi takımına seçilen Sang Tian için işler daha da zor bir hale gelecektir. Geçmişte çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı Wen Bing ile aynı takımda olduğunu fark eden Sang Tian, aynı zamanda takımı ile aynı yatakhanede yaşamak zorundadır. Zaman geçtikçe aralarındaki saygı da artmaya başlayan Wen Bing ve Sang Tian ise zamanla birbirlerini daha yakından tanımaya başlayacaktır. Okul konulu Çin dizileri arasında ilgi çekici senaryosu ile dikkatleri üzerine çenek My Unicorn Girl dizisinin başrollerinde de Wen Bing rolünde Darren Chen’i ve Sang Tian rolünde ise Sebrina Chen’i görüyoruz.

Nirvana in Fire (2015-2018)

Çin dizileri listesi için ilk sırada yer alan Nirvana in Fire, tarihi yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2015 yılında çekimlerine başlanan dizinin final sezonu da 2017 yılında tamamlandı. Toplamda 104 bölümden oluşan dizinin konusu ise Kuzey Wei Hanedanlığı’nın Güney Liang Hanedanlığı’na saldırması ile başlıyor. Bu saldırının üzerine General Lin Xie ise yanına çocuğu Lin Shu’yu da alarak savaş alanına ilerler. Yaklaşık 70.000 kişilik bir ordunun tuzağına düşen Lin Xie’nin tüm ordusu ise savaş alanında katledilir. Xie’nin sadık bir askeri yardımı ile savaş alanından kaçmayı başaran Lin Shu, kendine sadık Lang Ya Salonu yardımı ile Jiang Zuo Kardeşliği’ni kurmayı başarır. Aradan geçen yılların ardından sonra güçlenen kardeşlik ile birlikte fethedilen başkente geri dönen Shu, hak iddia etmeye geri döner. Çin dizileri tarihi kategorisinde izlenebilecek en kaliteli yapıtlardan biri olan Nirvana in Fire, tarih ve dramı bir arada görmek isteyenlerin mutlaka izlemesi gereken diziler arasında yer alıyor.