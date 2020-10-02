Çin, Google'a ceza kesebilir!

Devlet kurumlarından sızdırıldığı söylenen haberlere göre, Çin Google için anti tekel soruşturması açmak üzere. Bunun tam da ABD’de Google için acele acele aynı soruşturmanın açılmasına denk gelmesi ise manidar. Google’ı her cepheden sıkıştırıyorlar. Peki Google’dan ne istiyorlar?

UYGULANAN BASKI ÇİN HÜKÜMETİNİ HAREKETE GEÇİREBİLİR

ABD’deki soruşturmanın nedeni Trump’ın seçim baskısı gibi görünüyor ama Çin’deki soruşturma çok daha ciddi bir duruma işaret ediyor. Çin hükumetinin, Huawei, ZTE, TikTok gibi Çin şirketlerine uygulanan ABD baskısının karşılığını vermek üzere hazırlandığı düşünülüyor.

Trump’ın Huawei’ye ambargo uygulamasıyla beraber Huawei telefonlarını Android uygulama pazarında engelleyen Google, Huawei kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.

Bugün, Huawei kendi uygulama pazarını oluşturarak telefon satmaya devam edebiliyor. Ancak Çin, Android ekosistemi üzerindeki hakim konumunu haksız rekabet için kullandığını dile getirerek Google’a çok ağır bir ceza kesmeye hazırlanıyor olabilir.

Avrupa Komisyonu 2018 yılında aynı suçlamayla Google’a 5.1 milyar dolar ceza kesmişti. Çin’in şimdi cezada çıtayı çok yükseltmesi bekleniyor. Öyle ki, 5 milyar dolarlık Avrupa Komisyonu cezası çerez parası gibi görünebilir.