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  4. Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

09.12.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin tarafından geliştirilen bir diğer koronavirüs aşısı olan Sinopharm'ın yüzde 86 oranında etkili olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen Sinopharm isimli koronavirüs aşısının yüzde 86 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Aşının nötralize edici antikorunun yüzde 99 serokonversiyon oranına sahip olduğu ve orta ve şiddetli vakalarının önlenmesinde yüzde 100 etkinliğe sahip olduğunu söyleyen bakanlık, temmuzdan bu yana 3 klinik deneyden geçirilen aşının resmen tescillendiğini duyurdu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, aşının BAE'de 125 ulustan 31 bin katılımcı üzerinde denendiği açıklandı ve "Analizler ciddi bir güvenlik endişesi göstermiyor" ifadelerine yer verildi. Ancak, aşılama sonucunda ortaya çıkan yan etkiler ve deneklerin kaçına plasebo verildiği bilgileri paylaşılmadı.

BAE'deki aşılama, Sinopharm ile Abu Dabi merkezli yapay zeka şirketi Group 42 (G42) ve Sağlık Bakanlığı arasındaki kurulan ortaklık sonucunda yapıldı.

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