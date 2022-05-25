HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin'in hedefi: Elon Musk! Övgü aldığı Starlink uydularını yok etmek için...

Çin'in hedefi: Elon Musk! Övgü aldığı Starlink uydularını yok etmek için...

25.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in hedefinde Elon Musk olduğu iddiası olay yarattı. İddialara göre Çinli askeri araştırmacılar, Pekin'in ulusal güvenliği için bir tehdit olarak görmesi durumunda Elon Musk'ın Starlink uydu sistemini yok etmek için kollarını sıvadı.

Çin'in hedefi: Elon Musk! Övgü aldığı Starlink uydularını yok etmek için...

Elon Musk, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması ve sonrasında ortaya çıkan cinsel taciz iddiası Musk'ı gazete manşetlerinin en tepesine taşıdı. Ancak Çin odaklı son iddialar, Musk'ın pek hoşuna gitmeyecek.

ÇİN'DEN FLAŞ ELON MUSK ADIMI! YOK ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Çinli askeri araştırmacılar, Pekin'in Çin ulusal güvenliği için bir tehdit olarak görmesi durumunda Elon Musk'ın Starlink uydu sistemini yok etmek için harekete geçti. Aktarılanlar kadarıyla Çin ordusu, 'ulusal güvenliği' korumak için Elon Musk'ın Starlink uydularını yok edebilecek silah geliştirmeyi planlıyor.

Geçen ay yayınlanan bir makalede, Çin'in Dünya yörüngesindeki her bir Starlink uydusunu izlemek ve gerekirse yok etmek için yetenekler geliştirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Starlink

Çalışma, Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsü'nde araştırmacı olan Ren Yuanzhen tarafından yönetildi. Ortak yazarlar, Çin'in savunma endüstrisindeki birkaç kıdemli bilim insanını içeriyordu.

Yerel hakemli Modern Defence Technology dergisinde yayınlanan makalede, "Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve takımyıldızın işletim sistemini yok etmelerini sağlamak için yumuşak ve sert yok etme yöntemlerinin bir kombinasyonu benimsenmelidir" ifadesi yer aldı.

STARLINK İLE ÖVGÜ ALMIŞTI

Elon Musk'ın uzaydan internet ağı Starlink, gelişmekte olan ülkelere ve dünyanın daha fakir bölgelerine süper hızlı internet sağladığı için övgüyle karşılanmıştı. Hatta Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink erişimi sağlamasını istemişti.

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridiCinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridi

Elon Musk ise Fedorov'ın çağrısına karşılık ülkeye istasyon göndererek ve Starlink'i erişime açarak elinden geleni yapmıştı.

SESİN BEŞ KATI HIZINDA...

SpaceX, Starlink'i askeri amaçlarla kullanmak için ise ABD Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında, dünya atmosferindeki sesin beş katı hızında hareket eden hipersonik silahları tespit edebilen ve takip edebilen hassas araçlar geliştirilmesi üzerinde durulacak.

PEKİN UYGUN MALİYETLİ YOL ARAYIŞINDA

Pekin ise binlerce uyduyu yok etmenin uygun maliyetli yollarını arıyor. Ren'in Çin'in geliştirmesi gerektiğini düşündüğü yetenekler arasında Starlink sistemini gözetlemek için süper keskin uzay gözetleme uyduları ve önceden iletilen verileri ele geçirme ve analiz etme yetenekleri yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone'da yeni dönem!iPhone'da yeni dönem!
Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haberMSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber
Anahtar Kelimeler:
Çin Elon Musk Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Gökyüzü 'bırak dağınık kalsın' diyor!

Gökyüzü 'bırak dağınık kalsın' diyor!

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.