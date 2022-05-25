Çin'in hedefi: Elon Musk! Övgü aldığı Starlink uydularını yok etmek için...

Elon Musk, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması ve sonrasında ortaya çıkan cinsel taciz iddiası Musk'ı gazete manşetlerinin en tepesine taşıdı. Ancak Çin odaklı son iddialar, Musk'ın pek hoşuna gitmeyecek.

ÇİN'DEN FLAŞ ELON MUSK ADIMI! YOK ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Çinli askeri araştırmacılar, Pekin'in Çin ulusal güvenliği için bir tehdit olarak görmesi durumunda Elon Musk'ın Starlink uydu sistemini yok etmek için harekete geçti. Aktarılanlar kadarıyla Çin ordusu, 'ulusal güvenliği' korumak için Elon Musk'ın Starlink uydularını yok edebilecek silah geliştirmeyi planlıyor.

Geçen ay yayınlanan bir makalede, Çin'in Dünya yörüngesindeki her bir Starlink uydusunu izlemek ve gerekirse yok etmek için yetenekler geliştirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çalışma, Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsü'nde araştırmacı olan Ren Yuanzhen tarafından yönetildi. Ortak yazarlar, Çin'in savunma endüstrisindeki birkaç kıdemli bilim insanını içeriyordu.

Yerel hakemli Modern Defence Technology dergisinde yayınlanan makalede, "Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve takımyıldızın işletim sistemini yok etmelerini sağlamak için yumuşak ve sert yok etme yöntemlerinin bir kombinasyonu benimsenmelidir" ifadesi yer aldı.

STARLINK İLE ÖVGÜ ALMIŞTI

Elon Musk'ın uzaydan internet ağı Starlink, gelişmekte olan ülkelere ve dünyanın daha fakir bölgelerine süper hızlı internet sağladığı için övgüyle karşılanmıştı. Hatta Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink erişimi sağlamasını istemişti.

Elon Musk ise Fedorov'ın çağrısına karşılık ülkeye istasyon göndererek ve Starlink'i erişime açarak elinden geleni yapmıştı.

SESİN BEŞ KATI HIZINDA...

SpaceX, Starlink'i askeri amaçlarla kullanmak için ise ABD Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında, dünya atmosferindeki sesin beş katı hızında hareket eden hipersonik silahları tespit edebilen ve takip edebilen hassas araçlar geliştirilmesi üzerinde durulacak.

PEKİN UYGUN MALİYETLİ YOL ARAYIŞINDA

Pekin ise binlerce uyduyu yok etmenin uygun maliyetli yollarını arıyor. Ren'in Çin'in geliştirmesi gerektiğini düşündüğü yetenekler arasında Starlink sistemini gözetlemek için süper keskin uzay gözetleme uyduları ve önceden iletilen verileri ele geçirme ve analiz etme yetenekleri yer alıyor.

