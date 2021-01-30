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Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

30.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

Çin’in Pakistan için ürettiği "Tip-054" sınıfı savaş gemilerinden 2'incisi denize indirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Tip-054" sınıfı savaş gemisi için Çin’in Şangay şehrinde gerçekleştirilen denize indirme törenine, her iki ülkenin deniz kuvvetlerinden üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, geminin son teknoloji silahlarla donatıldığına dikkati çekilerek, "Tip-054" fırkateynlerinin Pakistan’ın en gelişmiş filolarından biri olacağına işaret edildi.

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GEMİLERDEN İLKİ 2020'DE DENİZE İNDİRİLMİŞTİ

Pakistan, 2017’de Çin Gemi Yapımı Ticaret Şirketi (CTSC) ve Hudong Zhonghua Tersanesi ile 2 adet "Tip-054" fırkateyni için anlaşma imzalamış, Haziran 2018’de sipariş sayısını 4’e yükseltmişti.

Söz konusu gemilerden ilki Ağustos 2020'de denize indirilmişti.

Pakistan, komşusu Hindistan ile on yıllardır devam eden gergin ilişkiler nedeniyle donanma kapasitesini artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Pakistan, Türkiye ile 2018’de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı. İlk MİLGEM'in, 2023’te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor. (AA)

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