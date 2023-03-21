Çin’in Şangay şehrindeki ‘evlilik pazarı’ ebeveynlerin ilgisini çekiyor! Çocukların uygun eş adayı bulmak için...

Çin’in Şangay şehrinde bulunan Halkın Parkı’ndaki ‘evlilik pazarı’ herkesin ilgisini çekiyor. Daily Mail’de yer alan habere göre, ebeveynler çocuklarına uygun bir eş adayı bulmak için pazara akın ediyor.

Anne ve babalar çocuklarının fotoğraflarının, yaş, boy, kilo bilgilerinin yer aldığı kartlar hazırlıyor. Parkı gezen diğer ebeveynler de uygun talipler arasından seçim yapıyor.

‘Evlilik pazarı’ olarak bilinen ve uygun eş adaylarının arandığı pazar hafta sonları öğleden akşam saatlerine kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.