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Çin, ticari amaçlı yeni uydu fırlatma merkezi inşa ediyor

08.04.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Cıciang eyaletinin Ningbo kentinde 20 milyar yuana (yaklaşık 3,02 milyar dolara) ticari amaçlı yeni uydu fırlatma merkezi inşa ediyor.

Çin, ticari amaçlı yeni uydu fırlatma merkezi inşa ediyor

Çin basınındaki haberlere göre, Cıciang eyaletinin 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. dönem kalkınma planı çerçevesinde Ningbo kentinin Şiangşan ilçesine 3 milyar dolar civarında yatırımla ülkenin 5'inci uydu fırlatma merkezinin inşası için çıkılan ihale sonuçlandı.

Bir mühendislik firmasının kazandığı ihale uyarınca, yaklaşık 67 kilometre karelik arazi üzerine inşa edilecek fırlatma merkezi, komuta merkezi, roket ve uydulara yönelik Ar-Ge, test ve montaj tesislerinden oluşacak.

100 UYDU PLANI

Şiangşan (Fil tepesi) adı verilecek uydu merkezinden her yıl 100 uydu fırlatılması planlanıyor.

Çin’in 5'inci fırlatma merkezi olacak Şiangşan Uydu Fırlatma Merkezi ticari havacılık sektöründe faaliyet göstermek için kullanılacak.

Çin'de geçen yıl 39, bu yıl ise Mars görevi dahil 40'dan fazla uydu fırlatma işlemi yapıldı. Ülkede gelecek birkaç yıl içinde binden fazla uydunun alçak yörüngeye fırlatılacağı tahmin ediliyor.

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Ülkede ilki 1958’de Gansu eyaletinde "Ciuçüen" olmak üzere 1967’de Şanşi eyaletinde "Taiyüen", 1970’te Sıçuan eyaletinde "Şiçang", 2009’da Haynan eyaletinde "Vınçang" uydu fırlatma merkezleri inşa edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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