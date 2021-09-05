Çinli çocuğun kafası tavandaki deliğe sıkıştı! Gören, korku filmi sandı

Çin'de meydana gelen olayda küçük kızın annesi, henüz takılmamış bir boru için tavanda bir delik açıldığını açıkladı, ancak kızının bu kadar meraklanıp kafasını içinden geçireceğini hiç beklemiyordu.

KURTARMA ÇALIŞMASI 40 DAKİKA SÜRDÜ

Dört yaşındaki çocuğun kafasını, anne ve babası yağ kullanarak kurtarmaya çalıştı ancak çabalar sonuçsuz kalınca itfaiyeye başvurdular. İtfaiyenin gelmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk herhangi bir zarar görmedi ama olay nedeniyle oldukça korktuğu ve uykusuz geceler geçirdiği belirtildi. Kurtarma ekibi, kızı kurtarmak için yaklaşık 40 dakika harcadı.

KULLANICILAR KORKU FİLMİNE BENZETTİ

Sosyal medyada viral olan fotoğraf içinse birçok kullanıcı yorumda bulundu. Bir kullanıcı, "Saçların böyle aşağı sarktığını gördüğümde kalbim kelimenin tam anlamıyla yerinden çıkacak gibiydi. Ama en azından kız iyi durumda" dedi. Bir başkası, "Bu halka filmindeki kızın televizyondan çıktığı sahne gibi. Gece bunu izlememeliydim" diye yazdı.

