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    4. Cinsel ilişki için buluştuğu 4 erkeği de öldürdü! "Seks satın almayın hayatları mahveder" uyarısı ailelerin tepkisine neden oldu

    Cinsel ilişki için buluştuğu 4 erkeği de öldürdü! "Seks satın almayın hayatları mahveder" uyarısı ailelerin tepkisine neden oldu

    28.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde 33 yaşındaki Rebecca Auborn isimli bir seks işçisi müşterisi olan dört kişiye ölümcül ilaç vermek ve beşinci kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Olaya ilişkin yapılan mahkeme sırasında "Seks satın almayın hayatları mahveder" uyarısının yapılması kurbanların ailelerini sinirlendirdi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Rebecca Auborn isimli bir seks işçisi dört müşterisine ilaç vererek öldürmek ve daha sonrasında değerli eşyalarını alarak soygun yapmakla suçlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda tutuklanan Auborn'un davasında 33 yaşındaki kadının kurbanlarıyla cinsel ilişkide bulunmak için buluştuğu ve aşırı doz uyuşturucu madde vererek ölümlerine neden olduğu tespit edildi.

    UYARISI TEPKİ ÇEKTİ

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    Ohio Başsavcısı Dave Yost'un seri cinayet zanlısı Rebecca Auborn'un iddianamesini detaylandıran bir haber bülteninde, "Ohio'da seks satın almayın; hayatları mahveder ve sizinkine mal olabilir" ifadesini kullanması kurbanların ailesinin tepkisine neden oldu.

    Columbus bölgesindeki bir kilise yöneticisi ve kurban Wayne Akin'in kızı olan 41 yaşındaki Christyn Crockett, Yost'un yorumlarını kırıcı olarak nitelendirdi. NBC News'e konuşan Crockett, "Kurbanların itibarı için böyle bir ifade kullanılmamalı. Bu kişilerin kanunları çiğnemiş olabilmesi mümkün ama onların bir ailesi var. Kendilerini önemseyen insanlar var" dedi.

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    Amerika Ohio Cinsellik seks işçisi
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