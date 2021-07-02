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Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti: İlk dikey kırılma!

02.07.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

British Medical Journal da (Britanya Tıp Dergisi) yayınlanan bir vaka 'tıbbi ve cinsel tarih yazıldı' olarak kayıtlara geçti. 40 yaşındaki bir adamın kız arkadaşıyla seks yaparken penisinin kırılması, 'ilk dikey kırılma' olarak tanımlandı.

Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti: İlk dikey kırılma!

British Medical Journal'da bu hafta yayınlanan çığır açan vaka çalışması, 40 yaşındaki bir erkeğin cinsel ilişki sırasında penisinin kırılmasıydı.

Peniste kemik bulunmuyor. Penis kırığı, penisi çepeçevre saran ‘tunika albuginea’ adlı dokuda oluşan yırtığa deniyor. Doktorların kaleme aldığı makaleye göre adamın penisinde 3 santimerelik yırtık oluştu.

'İLK DİKEY KIRILMA'

Daha önce kayda geçen tüm penis kırıkları ‘yatay’dı, söz konusu vakada ise ‘dikey kırılma’ oldu. Yatay kırılmalarda olduğu gibi kırılma anında herhangi bir ses duyulmadı. Ancak çoğu penis kırığı vakasında olduğu gibi şişme meydana geldi.

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''YANLIŞ ZAMANLANMIŞ BİR İTME''

Sağlık görevlileri, adını vermedikleri hastanın vakasını ise şöyle açıkladı: Penisinin partnerinin perinesine karşı büküldüğünü, anüs ile cinsel organlar arasındaki bölgede yanlış zamanlanmış bir itme olduğunu tahmin ediyoruz.

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''CİNSEL YAŞAMINDA BİR SORUN YOK''

Temmuz 2020’de kendilerine başvuran adamın altı ay süreyle tedavi gördüğünü belirten doktorlar, “Ereksiyon durumu yaralanmadan önceki gibi, cinsel yaşamında herhangi bir olumsuzluk yok. Kalıcı bir eğrilik de olmadı” ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre, "penis kırıklarının %88,5'e kadarı cinsel ilişki sırasında meydana geliyor ve vakaların yüzde 71’ini 40’lı yaşlardaki erkeklerin oluşturduğunu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
penis Cinsellik
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