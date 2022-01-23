Cinsel saldırıdan yargılanan Prens Andrew hakkında olay açıklama! "Oyuncak ayıyla uyuyordu"

Fahri askeri unvanlarının elinden alınmasından sonra cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak olan Prens Andrew son günlende oyuncak ayı tutkusuyla gündemde. Buckingham Sarayı çalışanı olan 47 yaşındaki Charlotte Briggs, Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew için 'Korkunç bir adam' dedi ve sırlarını ifşa etti.

Daily Mail gazetesine konuşan Charlotte Briggs "Prens Andrew'un ne hissettiği umurumda bile değil. İğrenç bir adam" sözleriyle eski iş verenini tanımladı. Briggs, Andrew'nun yanında çalıştığı sırada kendisine çok tuhaf bir görev verildiğini anlattı.

Eski çalışan, Andrew'a ait 72 tane tüylü oyuncak ayıdan oluşan koleksiyonun yatağın etrafına nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda bir gün özel eğitim aldığını söyledi. Briggs, Andrew'nun dünyanın dört bir yanından çoğu denizci kıyafetleri giymiş 72 oyuncak ayısı olduğunu söyledi.

Briggs'in anlattığına göre bu oyuncak ayı koleksiyonunda yer alan parçaların boylarına göre yerleştirilmesi gerekiyordu. Büyük boy oyuncak ayılar arkada küçük boy olanlar ise ön tarafta duruyordu. Fakat düzenleme bu kadarla sınırlı kalmıyordu. Akşam olduğunda da yeni bir düzenleme gerekiyordu. Bu kez ayılar, odada belirli olan yerlerine konuluyordu. Prens Andrew'nun en sevdiği iki oyuncak ayı da yatağının yanındaki tahtlarına yerleşiyordu.



Charlotte Biggs "Çok tuhaftı. Sonuçta o Falkland savaşında görev yapmış yetişkin bir adamdı. Ama oyuncaklarını seviyordu ve nasıl düzenlenmeleri gerektiğinde gayet netti" dedi.



Bir dönem Kraliyet Ailesi'nin koruma timinde yer alan Paul Page de geçen hafta Andrew'nun oyuncak ayı koleksiyonu bulunduğunu ve bu hobisi konusunda takıntılı olduğunu iddia etti. Paul Page "Prens 60 civarında oyuncak ayıya sahipti. Şefimizde oyuncak ayıların yataktaki konumunu gösteren bir kart vardı. Hizmetçiler, ayıları karta göre dizmezse prens bağırıp küfrediyordu. Bu karttaki oyuncak ayı sıralaması prens için çok önemliydi. Sıra istediği gibi olmazsa çılgına dönüyordu" dedi.



