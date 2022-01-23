MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsel saldırıdan yargılanan Prens Andrew hakkında olay açıklama! "Oyuncak ayıyla uyuyordu"

Cinsel saldırıdan yargılanan Prens Andrew hakkında olay açıklama! "Oyuncak ayıyla uyuyordu"

23.01.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kraliyet Ailesi'nin koruma timinde yer alan Paul Page'in ardından Buckingham Sarayı personeli Charlotte Briggs de Prens Andrew'un oyuncak ayı takıntısı olduğunu söyledi. Briggs, Andrew'un oyuncaklarıyla uyuduğunu iddia ederek sırlarını ifşa etti.

Cinsel saldırıdan yargılanan Prens Andrew hakkında olay açıklama! "Oyuncak ayıyla uyuyordu"

Fahri askeri unvanlarının elinden alınmasından sonra cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak olan Prens Andrew son günlende oyuncak ayı tutkusuyla gündemde. Buckingham Sarayı çalışanı olan 47 yaşındaki Charlotte Briggs, Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew için 'Korkunç bir adam' dedi ve sırlarını ifşa etti.

avalon-0531451523

Daily Mail gazetesine konuşan Charlotte Briggs "Prens Andrew'un ne hissettiği umurumda bile değil. İğrenç bir adam" sözleriyle eski iş verenini tanımladı. Briggs, Andrew'nun yanında çalıştığı sırada kendisine çok tuhaf bir görev verildiğini anlattı.

avalon-0533490138

Eski çalışan, Andrew'a ait 72 tane tüylü oyuncak ayıdan oluşan koleksiyonun yatağın etrafına nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda bir gün özel eğitim aldığını söyledi. Briggs, Andrew'nun dünyanın dört bir yanından çoğu denizci kıyafetleri giymiş 72 oyuncak ayısı olduğunu söyledi.

avalon-0540857542

Briggs'in anlattığına göre bu oyuncak ayı koleksiyonunda yer alan parçaların boylarına göre yerleştirilmesi gerekiyordu. Büyük boy oyuncak ayılar arkada küçük boy olanlar ise ön tarafta duruyordu. Fakat düzenleme bu kadarla sınırlı kalmıyordu. Akşam olduğunda da yeni bir düzenleme gerekiyordu. Bu kez ayılar, odada belirli olan yerlerine konuluyordu. Prens Andrew'nun en sevdiği iki oyuncak ayı da yatağının yanındaki tahtlarına yerleşiyordu.

avalon-0606152799
Charlotte Biggs "Çok tuhaftı. Sonuçta o Falkland savaşında görev yapmış yetişkin bir adamdı. Ama oyuncaklarını seviyordu ve nasıl düzenlenmeleri gerektiğinde gayet netti" dedi.
avalon-0539939131

Bir dönem Kraliyet Ailesi'nin koruma timinde yer alan Paul Page de geçen hafta Andrew'nun oyuncak ayı koleksiyonu bulunduğunu ve bu hobisi konusunda takıntılı olduğunu iddia etti. Paul Page "Prens 60 civarında oyuncak ayıya sahipti. Şefimizde oyuncak ayıların yataktaki konumunu gösteren bir kart vardı. Hizmetçiler, ayıları karta göre dizmezse prens bağırıp küfrediyordu. Bu karttaki oyuncak ayı sıralaması prens için çok önemliydi. Sıra istediği gibi olmazsa çılgına dönüyordu" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
İstenmeyen gelin deniyordu! Olay gelişme... İstenmeyen gelin deniyordu! Olay gelişme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Duyanlar üzüntüden kahroluyor! İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması

Duyanlar üzüntüden kahroluyor! İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.