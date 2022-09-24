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  4. Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

24.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar yaptıkları bir çalışma ile en iyi seks için gerekenlerin neler olduğunu aradı. Uzmanlar sık sık nar tüketen erkeklerin daha mutlu ve tatmin edici cinsel yaşamları olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda seks hayatları kötü giden erkeklerin daha iyi hale gelebilmesi için bazı tuhaf şeyler denediklerini itiraf etti.

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

1000'den fazla erkekle yapılan bir ankette, uzmanlar erkeklerin testosteronlarını artırmak ve cinsel yaşamlarını iyileştirmek için neler yaptıklarına baktı.

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Uzmanlar, seks hayatı iyi olanları inceleme altına alarak neler yaptıklarını gözlemlendi. Bu gözlemin sonunda birbirinden ilginç sonuçlar çıktı. Seks hayatı iyi olanların ortak yönlerinden biri çıplak uyumaları. Çıplak uyumanın daha önce yapılan çalışmalarda sağlığa da faydaları olduğu ortaya çıkmıştı.

İYİ BİR SEKS HAYATININ FORMÜLÜ...

Çalışma, düzenli uyuyan erkekler ile daha yüksek cinsel tatmin arasında bir bağlantı buldu. Sık sık nar yiyen erkekler de cinsel hayatlarından daha mutluydu.

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AKILALMAZ UYGULAMALAR

Seks hayatlarının eksik olduğunu düşünenlerden erkekler, testislerini bronzlaştırmak da dahil olmak üzere bazı tuhaf ve olağandışı taktikler denediklerini itiraf etti (erkeklerin %28'i). Ankete katılan erkeklerin %20'si daha testosteron hapları almayı denediklerini ve çoğu bunun yardımcı olduğunu düşündüklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
nar seks uyku
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