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"Cinsellik konusunda Ben Affleck mi yoksa Brad Pitt mi daha iyi?" sorusuna olay yanıt

04.05.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt hakkında sorulan cinsellik sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

"Cinsellik konusunda Ben Affleck mi yoksa Brad Pitt mi daha iyi?" sorusuna olay yanıt

'Iron Man' (Demir Adam), 'Great Expectations' (Büyük Umutlar) ve 'Contagion' (Salgın) gibi yapımlarda rol alan ve 'Shakespeare in Love' (Aşık Shakespeare) filmi ile Oscar kazanan ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow son açıklamasıyla gündemde.

Ünlü oyuncu eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt hakkında gelen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim, aşk yaşadıkları dönemde her iki aktörün de 'iyi öpüştüklerini' söyledikten sonra; sunucu Alexandra Cooper cinsellik konusunda hangisinin daha iyi olduğunu sordu. Bunun üzerine, "Buna cevap vermek gerçekten zor" diyen 50 yaşındaki oyuncu; şu ifadeleri kullandı:

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"Brad ile aramızda büyük bir kimya vardı. 'Hayatımın aşkı' diyeceğiniz türden bir ilişkiydi. Ama Ben, teknik olarak gerçekten mükemmeldi. Kızım Apple'ın şu an bunları dinlediğine inanamıyorum!"

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Paltrow, aktörün playboy şöhreti nedeniyle Leonardo DiCaprio'nun çıkma teklifini geri çevirdiğini de söyledi.


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