Cinsiyet değişimiyle çok konuşmuştu! Ses inceltme ameliyatı olan Meli Bendeli'nin son pozları gündemde

MYNET- Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını alan oyuncu sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu çeşitli ameliyatlar olduğunu da zaman zaman sosyal medyasından paylaşıyor.

Değişimiyle dikkat çeken başarılı oyuncu son olarak ses inceltme ameliyatı oldu. Değişen sesiyle dikkat çeken Meli Bendeli sosyal medyada iç çamaşırlı pozlarıyla son halini de paylaştı.

Yaptırdığı göğüslerini elleriyle kapatarak poz veren oyuncunun bu pozları eleştirildi.