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Cinsiyet değiştiren Elliot Page kapak oldu! Pozları dikkat çekti

02.06.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü oyuncu Elliot Page, Esquire için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu spor yaparak geliştirdiği vücudunu ve özellikle de karın kaslarını gözler önüne serdi.

Cinsiyet değiştiren Elliot Page kapak oldu! Pozları dikkat çekti

The Umbrella Academy dizisinin ünlü oyuncusu Elliot Page, Aralık 2020'de Instagram ve Twitter hesaplarından yayınladığı açıklamayla transseksüel olduğunu kamuoyuna duyurdu. Page, trans olduğunu açıkladığı mektubunda "Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim" dedi.

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Cinsiyet değiştirdikten spor yaparak geliştirdiği vücudunu ve özellikle de karın kaslarını gözler önüne seren ünlü oyuncu Esquire için kamera karşısına geçti.

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Elliot Page pozlarını sosyal medyada paylaşınca olay oldu ve"Harika görünüyorsun" yorumları aldı.

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