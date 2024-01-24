Cinsiyet değiştirme ameliyatı sırasında doktorları şaşkına çevirdi! 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.... "Bu bilme ve doğaya aykırı"

MYNET-DIŞ HABERLER Telegraph gazetesinin haberine göre , İtalyan medyasında yalnızca "Marco" olarak anılan müstakbel ebeveyn, Roma'daki bir hastanede hamilelik keşfedildiğinde zaten göğüs aldırma ameliyatı geçirmişti ve rahminin çıkartılması prosedürünün içindeydi. Bu işlem sırasında hastanın 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

"FETÜS RİSK ALTINDA OLABİLİR"

Vakayı yürüten endokrinolog Dr. Giulia Senofonte fetüsün risk altında olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "Hamileliği keşfettikten sonra yapılacak ilk şey hormon tedavisini derhal askıya almaktır. Tedavinin derhal durdurulmaması durumunda, özellikle bebeğin organlarının gelişimi için önemli bir dönem olan hamileliğin ilk üç ayında sonuçları olabilir. Bu konu hakkında soyut terimlerle konuşmak zor ama her şey kişinin aldığı testosteron dozajlarının ne zaman durdurulacağına bağlı" dedi.

Ebeveynin vücudundaki yüksek düzeydeki erkek ve kadın hormonlarının olası kan basıncı ve pıhtılaşma sorunları nedeniyle kardiyolojik risk taşıdığını söyleyen Dr. Senofonte, "Hormon tedavisi adet döngüsünü engeller ancak doğum kontrol yöntemi değildir. Kişi yumurtlamaya devam edebilir ve dolayısıyla hamilelik riskiyle karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

BİYOLOJİK ANNE, YASAL BABA

La Repubblica'ya göre hamileliği sürdürmesi beklenen Marco, çocuğun biyolojik annesi olacak ancak yasal olarak baba olarak kayıtlı olacak. Doğumun ardından ise Marco'nun cinsiyet değiştirme prosedürüne devam edileceği açıklandı.