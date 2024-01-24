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    4. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sırasında doktorları şaşkına çevirdi! 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.... "Bu bilme ve doğaya aykırı"

    Cinsiyet değiştirme ameliyatı sırasında doktorları şaşkına çevirdi! 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.... "Bu bilme ve doğaya aykırı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 08:52 | Son Güncelleme:
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    İtalya'da geçiş sırasında mastektomi yapılan trans bir erkeğin beş aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda trans erkek doğumuna rastlanırken vaka İtalya'da çok nadir görülüyor. İsmi Marco olarak açıklanan hastanın hamileliğinden dolayı cinsiyet değiştirme prosedürüne bir süreliğine ara verildiği ifade edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Telegraph gazetesinin haberine göre , İtalyan medyasında yalnızca "Marco" olarak anılan müstakbel ebeveyn, Roma'daki bir hastanede hamilelik keşfedildiğinde zaten göğüs aldırma ameliyatı geçirmişti ve rahminin çıkartılması prosedürünün içindeydi. Bu işlem sırasında hastanın 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

    "FETÜS RİSK ALTINDA OLABİLİR"

    Vakayı yürüten endokrinolog Dr. Giulia Senofonte fetüsün risk altında olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "Hamileliği keşfettikten sonra yapılacak ilk şey hormon tedavisini derhal askıya almaktır. Tedavinin derhal durdurulmaması durumunda, özellikle bebeğin organlarının gelişimi için önemli bir dönem olan hamileliğin ilk üç ayında sonuçları olabilir. Bu konu hakkında soyut terimlerle konuşmak zor ama her şey kişinin aldığı testosteron dozajlarının ne zaman durdurulacağına bağlı" dedi.

    Ebeveynin vücudundaki yüksek düzeydeki erkek ve kadın hormonlarının olası kan basıncı ve pıhtılaşma sorunları nedeniyle kardiyolojik risk taşıdığını söyleyen Dr. Senofonte, "Hormon tedavisi adet döngüsünü engeller ancak doğum kontrol yöntemi değildir. Kişi yumurtlamaya devam edebilir ve dolayısıyla hamilelik riskiyle karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

    BİYOLOJİK ANNE, YASAL BABA

    La Repubblica'ya göre hamileliği sürdürmesi beklenen Marco, çocuğun biyolojik annesi olacak ancak yasal olarak baba olarak kayıtlı olacak. Doğumun ardından ise Marco'nun cinsiyet değiştirme prosedürüne devam edileceği açıklandı.

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    İtalya hamilelik cinsiyet değiştirme cinsiyet değiştirme ameliyatı
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