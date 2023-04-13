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Cinsiyet değiştirmek için 30'a yakın ameliyat olmuştu! Fenomen Beren Güney'in son hali

13.04.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat olan fenomen Beren Güney sosyal medyada pozlarıyla dikkat çekiyor. Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle tanınan fenomen 500 bin TL harcayıp defalarca bıçak altına yatmıştı. işte cinsiyet değiştiren fenomenin son hali...

Cinsiyet değiştirmek için 30'a yakın ameliyat olmuştu! Fenomen Beren Güney'in son hali

Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle popülerlik kazanan ve daha sonra da cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Beren Güney sosyal medyada oldukça aktif.

30'a yakın ameliyat oldu, bir dizi operasyon geçiren ve bunun için de 500 bin TL harcayan Beren Güney yaptırdığı ameliyatlardan pişman olup geri dönüşüm ameliyatları yaptırmıştı.

Ekran Alıntısı

ESTETİK İTİRAFI

"Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" diyen fenomen paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Bazı dolgu ve silikonlarını çıkarma kararı alan fenomenin son haline beğeni yağdı.

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Güzelliğiyle dikkat çeken Beren Güney'i görenler "Doğallık daha iyi", "Çok güzel oldun" yorumlarında bulundu.


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