Cinsiyet değiştirmek için 30'a yakın ameliyat olmuştu! Fenomen Beren Güney'in son hali

Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle popülerlik kazanan ve daha sonra da cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Beren Güney sosyal medyada oldukça aktif.

30'a yakın ameliyat oldu, bir dizi operasyon geçiren ve bunun için de 500 bin TL harcayan Beren Güney yaptırdığı ameliyatlardan pişman olup geri dönüşüm ameliyatları yaptırmıştı.

ESTETİK İTİRAFI

"Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" diyen fenomen paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Bazı dolgu ve silikonlarını çıkarma kararı alan fenomenin son haline beğeni yağdı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Beren Güney'i görenler "Doğallık daha iyi", "Çok güzel oldun" yorumlarında bulundu.



