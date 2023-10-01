Cinsiyet değiştirmişti! Meli Bendeli yatakta şoke eden bir pozunu paylaştı

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Ahmet melih Yılmaz adını da Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Oyuncu, katıldığı YouTube programında cinsiyet değiştirme sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken Tayland’a giderek cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istediğini söylemişti.

Instagram'da 16,5 bin takipçisi olan Meli Bendeli, başlangıçta göğüs ve dudak estetiği yaptırmasıyla dikkat çekmişti. 1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede olduğunu söyleyen Meli Bendeli son pozuyla şoke etti.



Yatakta bir adamla pozunu paylaşarak dikkat çeken oyuncu herkesi şaşırttı. Kimse bu özel anın neden paylaşıldığına anlam veremedi.



