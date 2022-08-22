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Cinsiyet partisi yapmak için hazırlanıyorlardı! Balon bir anda patlayınca sürpriz mahvoldu

22.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde anne ve baba adaylarının bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği partiler tüm dünyada popüler olmayı başardı. Cinsiyet partilerinin sınırları her geçen gün artarken bir çiftin parti hazırlıkları sırasında yaşadıkları aksilik sosyal medyada gündem oldu. Bir çalışanın çiftin bebeklerinin cinsiyetini öğrenecekleri balonu yanlışlıkla patlaması üzerine hazırlıkları çöpe gitti.

Günümüzde bebek bekleyen çiftler, mutlu haberleri arkadaşları ve aileleriyle paylaşmak için cinsiyet açıklama partileri düzenliyorlar. Tipik olarak parti büyük bir balonun içine yerleştirilen bebeğin cinsiyetine göre mavi ya da pembe renkli konfetilerin ebeveynlerin balonu patlatmasıyla ortaya çıkmasıyla oluşuyor. Ancak İrlanda’nın Dublin şehrindeki bir çift, organizasyon şirketinde yaşanan bir aksilik sonucunda bebeklerinin cinsiyetini hiç beklemedikleri bir anda öğrendi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

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TikTok’ta paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre bir anne ve baba cinsiyet partisi için hazırlanan balonu organizasyon şirketinin çalışandan teslim almayı bekliyordu. Tam o sırada çalışan elindeki balonu yanlışlıkla patladı. O sırada pembe konfetiler her yere saçılırken çift büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok cinsiyet partisi
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