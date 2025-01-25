Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsiyet partisinde kabus dolu anlar! Bir anda patladı, dumanlar tüm odayı kapladı... Tahliye etmek zorunda kaldılar

Cinsiyet partisinde kabus dolu anlar! Bir anda patladı, dumanlar tüm odayı kapladı... Tahliye etmek zorunda kaldılar

25.01.2025 10:06
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Amy Hamer, bebeğinin erkek mi yoksa kız mı olacağını öğrenmek için son dönemin trendlerinden biri olan 'cinsiyet partisi' düzenlendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde parti çiftin hesapladığı gibi gitmedi. Çünkü cinsiyet partisinde kuru buz tercih eden çift bir anda odanın pembe dumanlarla kaplanması üzerine evlerine tahliye etmek zorunda kaldı.

TikTok'ta "amyhamer_" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ve eşi bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için arkadaş ile ailelerini davet ederek bir parti düzenlendi. Arkadaşlarının ve ailesinin tepkilerini yakalamak için cinsiyet açıklama partisine bir kamera kurmuştu. TikTok'tan o anları Amy, "Bu evinizin içinde kuru buzla cinsiyet partisi yapmamanız gerektiğinin bir işareti" notuyla paylaştı.

1

Çift, büyük an için kuru buz -karbondioksitin (CO2) katı hali- kullanmaya karar verdi ve dumanın kız çocuğu için pembe , erkek çocuğu için mavi renge dönmesini planladı. Çiftin planı pembe dumanın tüm salonu kaplamasıyla bir anda kontrolden çıktı. Kutlama yapılması gerekirken herkes salonu boşaltarak bahçede soğukta beklemek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

2

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü cinsiyet belirleme partilerinin iyi bir fikir olup olmadığını tartışıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Her şey daha fazla izlenmek için" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şahsen ben fikrin kendisinin çok sevimli ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bir erkek mi yoksa kız mı olacağınızı öğrenmek çok heyecan verici" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

 1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

 Efsane değil, gerçekmiş! Kanalizasyon borularından çıktı

Efsane değil, gerçekmiş! Kanalizasyon borularından çıktı

 Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

 Kızı okuldan bu halde geldi! Annesi büyük panik yaşadı

Kızı okuldan bu halde geldi! Annesi büyük panik yaşadı
Anahtar Kelimeler:
tiktok parti cinsiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

Tepkiler gecikmedi: Damat 8, gelin 13 yaşında...

Tepkiler gecikmedi: Damat 8, gelin 13 yaşında...

Klozetin içinde fark etti! "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

Klozetin içinde fark etti! "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

Ölüm anında ortaya çıkıyor! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Ölüm anında ortaya çıkıyor! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Poz verirken trenin altına sürüklendi! Mucizevi kurtuluş...

Poz verirken trenin altına sürüklendi! Mucizevi kurtuluş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.