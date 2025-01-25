Cinsiyet partisinde kabus dolu anlar! Bir anda patladı, dumanlar tüm odayı kapladı... Tahliye etmek zorunda kaldılar

TikTok'ta "amyhamer_" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ve eşi bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için arkadaş ile ailelerini davet ederek bir parti düzenlendi. Arkadaşlarının ve ailesinin tepkilerini yakalamak için cinsiyet açıklama partisine bir kamera kurmuştu. TikTok'tan o anları Amy, "Bu evinizin içinde kuru buzla cinsiyet partisi yapmamanız gerektiğinin bir işareti" notuyla paylaştı.

Çift, büyük an için kuru buz -karbondioksitin (CO2) katı hali- kullanmaya karar verdi ve dumanın kız çocuğu için pembe , erkek çocuğu için mavi renge dönmesini planladı. Çiftin planı pembe dumanın tüm salonu kaplamasıyla bir anda kontrolden çıktı. Kutlama yapılması gerekirken herkes salonu boşaltarak bahçede soğukta beklemek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü cinsiyet belirleme partilerinin iyi bir fikir olup olmadığını tartışıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Her şey daha fazla izlenmek için" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şahsen ben fikrin kendisinin çok sevimli ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bir erkek mi yoksa kız mı olacağınızı öğrenmek çok heyecan verici" yorumunda bulundu.