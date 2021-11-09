Çip krizi etkisi: iPhone 13, gelecek yıla kadar daha az bulunacak!

iPhone'ların üreticisi Apple, küresel çip kıtlığından etkilendi. Ancak şirket, birçok rakibine oranla daha az zarar gördü. Yine de şirketin bu krizden etkilenmediğini söylersek hata ederiz. Öyle ki Apple'ın çabalarına rağmen en yeni iPhone'lar; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de çip krizinden etkilendi. Şimdi ise çip krizinin iPhone 13'e etkisi konusunda çok daha fazla ayrıntıya sahibiz.

GELECEK YILA KADAR iPHONE 13 ÜRETİMİ ETKİLENECEK

Digitimes'ın tedarik zinciri kaynakları, yeni iPhone 13 serisinin stoğu konusunda biraz daha ayrıntı verdi. Rapora göre Apple'ın iPhone 13 üretimi en az Şubat 2022'ye kadar mevcut talebi karşılayamayacak.

Halihazırda iPhone 13'ün stoklarında sorunlar yaşandığını, birçok tüketicinin iPhone 13 bulamadığını göz önüne alırsak iPhone 13, gelecek yılın şubat ayına kadar daha nadir bulunabilir. Bu da telefonların kara borsaya düşmesine neden olabilir.

Aslında Apple, maddi imkanlarını kullanarak, bazı alanlarda çip kıtlığının etkisinin çok daha sert olmasının önüne geçti. Bu sayede dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan TSMC, üretim hatlarının çoğunu Apple'ın yongaları için ayırdı. Ancak bu rağmen telefonların üretilmesi konusunda engellerle karşılaşılıyor.

6 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Bir yatırımcı notunda Apple CEO'su Tim Cook, bileşen tedarik sorunlarının şirkete son çeyrekte 6 milyar dolara mal olduğunu söylemişti. Yani Apple, çip krizinden halihazırda maddi kayıplar yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Apple'ın, iPhone 13'e çip sağlayabilmek için iPad üretimini azalttığına yönelik haberler çıkmıştı. Bunun dünya genelinde çip arzında yaşanan daralmanın şirketi beklenenden daha kötü etkilediğine işaret ettiği söylenmişti.

Üstelik Apple'ın dışında Xiaomi, Oppo ve Samsung gibi firmaların da çip krizinden etkilendiği öne sürülüyor.

