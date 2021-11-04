Bu da oldu: iPhone 13 bulunamıyor!

Apple yeni nesil iPhone modellerini Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtmıştı. Tüm iPhone 13 modelleri tanıtımdan kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa çıktı. iPhone 13’ün fiyatı 11 bin 999 TL’den başlıyor. Nitekim seçeceğiniz dahili depolama alanına göre fiyat da şekilleniyor.

STOK SIKINTISI YAŞANIYOR

iPhone 13 Pro ve Pro Max’ta ise fiyat kalibresi biraz daha yüksek. Ancak iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde şu anda mevcut bir stok sıkıntısı bulunuyor.

Teknoloji mağazalarında zaten stok bulmanızın pek mümkün olmadığı söyleniyor. Apple ise 1 ay kadar sonraya gün veriyor.

Stok tarafındaki sıkıntı ile birlikte karaborsacılar da türedi. Halihazırda iPhone 13 veya iPhone 13 Pro karaborsada satılıyor. Fakat telefonun resmi değerinin hayli üzerinde bir ücret isteniyor. Normal fiyatla karaborsa fiyatı arasında 1000 – 2000 TL oynadığı aktarılıyor.

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