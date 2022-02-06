Çip krizi Ford'u da vurdu! 8 fabrika için flaş açıklama

Ford otomobil üretimini sürdürüyor. Ancak otomobil devlerini üretimi durdurma noktasına getiren bir çip krizi gerçeği var. Nitekim, Ford da bu krizden etkilenenler arasında.

FORD'DAN ÇİP KRİZİ AÇIKLAMASI

Şirket sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Ford'un halk arasında çip krizi olarak bilinen tedarik kısıtlamaları nedeniyle ABD, Meksika ve Kanada'daki sekiz fabrikasında önümüzdeki hafta boyunca üretimi askıya almayı veya azaltmayı planladığını söyledi.

Habere göre, ABD'de Michigan ve Chicago'da ve Meksika'nın Cuautitlan şehrindeki fabrikalarda üretim durdurulacak. Kansas City'de ise F-150 kamyonetlerin üretimi durdurulacak ve Transit kamyonetlerinin üretimi için bir vardiya çalışılacak.

Otomobil üreticisi aynı zamanda Dearborn, Kentucky ve Louisville'deki fabrikalarında tek bir vardiya veya azaltılmış bir program uygulayacak. Kanada'daki Oakville fabrikasında ise fazla mesaiyi kaldıracak.

Tüm değişiklikler 7 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

