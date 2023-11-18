Çıplak fotoğraflarını göndererek ikna etti! Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi... "Oğlumuzun hayatını mahvetti"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki özel bir okulda görev yapan 27 yaşındaki Reagan Anderson isimli öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye girmekle suçlandı. Öğretmenin öğrencisine mesajlaşma programı üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderdiği ifade edildi. İlk olarak öğrencisini evine davet eden Anderson daha sonrasında ise öğrencisiyle bir fast food restoranın otoparkındaki aracında cinsel ilişkiye girdi.

"OĞLUMUZUN HAYATINI MAHVETTİ"

Mahkemede ifade veren 17 yaşındaki öğrencinin annesi duruma isyan ederek, "Güvenimizi suiistimal eden ve eğitimci olarak verdiği yemini ihlal eden bu kadın oğlumuzun hayatını mahvetti. Benim oğlum özgüveni yüksek ve yaşamayı seven bir çocuktu. Bu canavar onu yeteneklerinden mahrum etti. Bu kadının özgür olduğu bir toplumda hiçbir çocuk güvende olamaz" dedi.

Yetkilerin harekete geçmesi üzerine Reagan Anderson öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Yargıç, Anderson'un kefaletini 2.500 dolar (yaklaşık 71 bin 761 TL) olarak belirledi ve ona bir GPS monitörü takmasını emretti. Ayrıca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuk ve ailesiyle görüşmesi de yasaklandı.