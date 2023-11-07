27 yaşındaki öğretmen öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu! Ceza almaktan kurtulamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Kristin Rose Kirker reşit olmayan bir öğrencisiyle yaşadığı ilişkisi nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Kamuoyuna açık olan mahkeme kayıtlarına göre öğretmen ve öğrencisinin ilişkisi bahar aylarında başlayarak tüm yaz boyunca devam etmişti. İkilinin yasak aşkın ifşa edilmesinden sonra Kirker'in artık bölgede görev yapmayacağı doğrulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Medyaya konuşan Scott County R-IV Okul Bölgesi'ndeki okulların müdürü Bradley J. Kolwyck, "Durumun ayrıntıları hakkında konuşamam. Ancak size şunu söyleyebilirim ki, çalışanların suistimal iddialarını ciddiye alıyoruz ve öğrencilerin ve personelin refahını sağlamak için derhal harekete geçiyoruz" dedi. Ayrıca polisin bu davanın doğru ve mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesini sağlamak için doğru kişilerle çalıştığını da doğruladı.