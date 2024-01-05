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Çıplak kadınla dansı gündem olmuştu... Miami'de iç çamaşırı esintili tarzıyla gündem oldu! Küçük dantel şort...

05.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Kanye West ile sadece bir buçuk ay süren ilişkisiyle tanınırlığı artan Julia Fox, pornografik paylaşımlarla bilinen bir sitenin davetine katılmıştı. Sahneye çıkıp çıplak bir kadınla müstehcen danslar eden ünlü isim herkesi şoke etmişti. Julia Fox, ilginç giyim tarzını sürdürüyor. Bu kez de Julia Fox, ilginç sokak stiliyle gündem oldu.

İtalyan-Amerikalı oyuncu Julia Fox, tanınırlığını bir dönem rap şarkıcısı Kanye West ile yaşadığı birliktelikle artırdı. Kim Kardashian'dan boşanan West'in birlikte görüldüğü ilk kişi Fox olmuştu.

Tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim PorbHub'un yılbaşı eğlencesine katılmıştı. Gecede sahneye çıkan ve çıplak bir kadınla müstehcen danslar yapan Julia Fox o anları paylaşmaktan da çekinmeyince tepki çekmişti.

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Ünlü isim bu kez Gecede sahneye çıkan ve çıplak bir kadınla müstehcen danslar yapan Julia Fox o anları paylaşmaktan da çekinmeyince tepki çekti.

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Bu kez de Julia Fox, ilginç sokak stiliyle gündem oldu. Miami'de iç çamaşırı esintili tarzıyla büyük pembe fiyonklar ve küçük dantel şort ile pozlar verdi.

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Julia, uzun kahverengi saçlarını yarı açık bıraktı, ışıltılı beyaz göz farı ve pembe parlak ruj ile makyajını tamamladı.


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