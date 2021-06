Çıplak pozları ile gündem olan Rafael Cemo Çetin kimdir, kimin oğlu? |Rafael Cemo Çetin nereli, kaç yaşında?

Babası Sinan Çetin'in izinden giderek Amerika'da yönetmenlik ve oyunculuk eğitimi alan Rafael Cemo Çetin, ilk oyunculuk adımını ise babasının yaptığı 'Romantik' filminde attı. Filmde Okan Bayülgen ve Teoman gibi başarılı isimler ile rol alan Cemo Çetin, sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ile çok konuşuldu. Peki Rafael Cemo Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Yönetmen Sinan Çetin'in Alman Rebekka Haas ile evliliğinden dünyaya gelen evlatlarıdır. Orfeo ve Tess Sahara adlarında iki kardeşleri vardır.

Cemo Çetin'in çocukluğu dünyaya geldiği ülke Almanya'da geçti, ardından Amerika'ya eğitim almaya giderek New York'a yerleşme kararı aldı. New York'ta liseyi bitirdikten sonra SVA School of Visual Art'ta yönetmenlik ve oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra New York'ta 4 yıl sinema eğitimi gördü. İlk olarak ise oyunculuk deneyimini ise 2002 yılında yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in üstlendiği 'Romantik' filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu oynamasıyla yaptı.