Çıplak video skandalından sonra Cicişler barıştı! İlk fotoğraf

Geçtiğimiz haftalarda çıplak videosu ortaya çıkan Ceyda Ersoy zor günler geçiriyor! Kardeşi Ceyda Ersoy ile de arası bozulan Esra bir süre hastanede kalmış ve tedavi olmuş.

Çok alkollü ile videoyu çeken ve hatırlamayan Esra Ersoy Instagram'a da geri döndü. Esra Ersoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaşadıklarımızı hala atlatmış değiliz kolay değil! Ama psikoloğumun söylediği gibi ne olursa olsun hayata tutunmak gerekir. O kadar kötüydük ki uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıkabildik. Kardeşler arasında bazen anlaşamamazlık olsada et tırnaktan ayrılmıyor. Nazara geldik biz. Birbirimizi baya hırpalasak da bidaha olmayacak inşallah. Seni seviyorum prenses kardeşim. Bundan sonra nazar boncuksuz dışarı çıkmak yok!"

Aynı fotoğrafı Ceyda Ersoy da paylaştı. Kız kardeşiyle fotoğraf paylaşan Ceyda fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: O kadar yıprandık ki uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıkabildik. Yaşadıklarımızı hala atlatamasak da mutlu olmaya çalışmaktan başka çare yok.. 5 parmağın 5’i bir değildir. Ama et te tırnaktan ayrılmaz.Kardeş olsakta aynı karaktere sahip olamayabiliriz! Ama babamız bizi barıştırdı.

