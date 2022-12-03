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  4. Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

03.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. 26 kişinin gözaltına alınırken aralarında çete lider R.T’nin de yer aldığı öğrenildi. Çetenin lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

Devre mülkleri yüksek bedellerde yabancılara satılacağını vaat ederek vatandaşları dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan çete liderinin R.T.'nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli operasyonda devre mülk sahiplerini hedef alan çeteye büyük darbe indirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin içinde çete lider R.T’nin yer aldığı öğrenildi.

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ÇIRAĞAN SARAYINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Çete lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor. Görüntülerde R.T’nin özellikle kız arkadaşını Yalova'dan alarak helikopterler Çırağan Saray’ına götürmesi ve burada evlenme teklif ettiği anlar sosyal medyada dikkati çekiyor.

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MAĞDURLARA KREDİ ÇEKTİRMİŞLER

Devre mülkleri yüksek bedellerde yabancılara satılacağını vaat ederek vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar, satış için internette reklam vereceklerini söyleyerek mağdurlara kredi çektirdiği öğrenildi. Bu ve benzeri yöntemlerle çok sayıda mağdurdan milyonlarca liralık parayı vurgun yapan çete üyelerinin Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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