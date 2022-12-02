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Ankara'da fuhuş çetesine operasyon! O anlar kamerada, çete lideri bakın kim çıktı

02.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da polis ekipleri, 2 ilçede fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 kadın kurtarıldı. Çetenin liderinin FETÖ soruşturması kapsamından görevden alınan eski astsubay Yaşar D. olduğu belirlendi.

Ankara'da fuhuş çetesine operasyon! O anlar kamerada, çete lideri bakın kim çıktı

Ankara'da Sincan ve Etimesgut ilçelerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 13 kadın kurtarıldı. Çetenin liderinin FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle 2016'da açığa alınan, mesleğe döndükten sonra 2019'da yine aynı gerekçeyle görevden alınan eski astsubay Yaşar D. olduğu belirlendi. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına yönelik Sincan ve Etimesgut ilçelerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda 9 kişilik suç grubu, tespit edildi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda; FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle 2016'da açığa alınan, mesleğe döndükten sonra 2019'da yine aynı gerekçeyle görevden alınan eski astsubay Yaşar D. ile 8 şüpheli yakalandı.

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13 KADIN KURTARILDI

Yaşar D.'nin, diğer şüphelilere liderlik edip, yönlendirdiği belirlendi. Operasyonda ayrıca 2'si yabancı 13 kadın da kurtarıldı. Yaşar D., polisteki ifadesinde, taksici gibi kadınları adreslere götürüp getirdiğini ve başka bir şey yapmadığını öne sürdü. Şüphelilerin, fuhuş için uyuşturucu kullandırdıkları, kadınları zorla bağımlı hale getirdikleri, kabul etmeyenleri ise tehdit ettikleri ortaya çıktı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 2 otele yönelik işlem yapıldı.

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(DHA)

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