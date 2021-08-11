Cıtroen'den ticari araçlar için kampanyalar

Citroen; ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını Ağustos ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

İŞTE CITROEN'İN KAMPANYALARI

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfındaki modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Citroen; Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay 0 faizli kredi veya 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor. Citroen, Jumper modelini ise 90 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Kredi kampanyalarıyla birlikte; Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 225 bin TL’lik fiyatıyla avantaj sağlıyor.

İsteyenler 140 HP gücündeki Citroen Jumper’a 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olabiliyor.

