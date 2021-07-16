Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu

Citroen açıklamasına göre, Yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle Citroen showroom'larında yerini aldı.

CITROEN C3 AIRCROSS SUV'UN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV’da kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4 farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor.

Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni LED far tasarımıyla dikkati çekiyor. Yeni Citroen C3 ve yeni Citroen C4 ile benzer olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor.

Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni Citroen C3 Aircross SUV’un görünümünü destekliyor. Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu ile dikkat çekiyor.

YENİ CITROEN C3 AIRCROSS SUV'UN İÇ MEKANI

Citroen'in aktardığına göre yeni Citroen C3 Aircross SUV, sınıfının en geniş, en modüler ve en aydınlık iç mekanını sunuyor. Kızaklı koltuklar sayesinde 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor. Citroen C3 Aircross SUV hem arka hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen saklama alanına sahip. Arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya bütünleşmiş bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara saklama alanı imkanı tanınıyor.

Metropolitan Gri kumaş ve Hype Gri deri ambiyanslarıyla sunulan Advanced Comfort koltuklar, Görsel konfor, Ağırlama konforu, Duruş konforu ve Dinamik konfor olmak üzere dört konfor özelliği ile geliyor.

9 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN VAR

Ayrıca yeni Citroen C3 Aircross SUV, bazı teknolojilere de ev sahipliği yapıyor. Otomobil, yeni 9 inç dokunmatik ekran ile destekleniyor. Sürüş konforunu ve güvenliğini destekleyici 12 farklı sürüş destek sistemi bulunuyor. Head-up display sürüşle ilgili önemli bilgileri sürücünün görüş alanında gösterirken Trafik İşareti Tanıma ve Hız Limitleme Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Uzun Far Asistanı, Çarpışma Uyarı Sistemi gibi sürücüye destek olmayı amaçlayan birçok fonksiyon var.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma ve 180 derece geri görüş özelliğine sahip arka kamera gibi teknolojiler de Citroen C3 Aircross SUV’da yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Park Asistanı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

İŞTE YENİ CITROEN C3 AIRCROSS SUV'UN FİYATI

Yeni C3 Aircross SUV, 300 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

(AA)

