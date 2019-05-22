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'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

BBC BBC
22.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Amerikan haber kanalı CNBC'nin isim vermeden atıfta bulunduğu birkaç kaynağa göre ABD, Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdı.

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

CNBC, konuyla ilgili yaptığı haberinde, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Habere göre Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve NATO'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.

CNBC'ye konuşan kaynaklar, bu sürenin uzatılmasının olası olmadığını, bunun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son teklifi olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S-400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

'TESLİMATIN GECİKMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Daha önce de Reuters ve Bloomberg haber kanalları, ABD'nin Türkiye'den S-400 teslimatının ertelemesini istediğini kaleme almıştı.

Ancak Türk yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi sisteminin ilk parçalarının Haziran veya Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, teslimatın ertelenmesi ile ilgili yapılan haberlere yönelik olarak ise, "Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. S-400 bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi konuşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya'dan satın alınması planlanan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500'ün de söz konusu olacağını söyledi:

"Bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil.

"Ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir. S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak."

YAPTIRIMLARI AŞMANIN YOLU TRUMP

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almasını Türkiye'ye satacağı F-35 savaş uçaklarının güvenliği için bir tehdit olarak görüyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldığını açıklamıştı.

Türkiye, S-400'lerin F-35'lere yönelik oluşturacağı riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.

Türkiye'nin S-400 tedariği, ABD Kongresi'nin 2017 Ağustos ayında çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına giriyor. Bu yüzden Kongre'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması ihtimal dahilinde.

Bu yaptırımı engellemek için Trump'ın, S-400 alımının "önemli bir alışveriş olmadığını", NATO'nun ya da ABD'nin askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini deklare etmesi gerekiyor.

Aynı zamanda Trump'ın Kongre'nin çeşitli komitelerine bu anlaşmanın ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyeceğini anlatan bir mektup göndermesi gerek.

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Anahtar Kelimeler:
abd Türkiye S400 rusya MÜHLET

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