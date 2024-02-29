Çocuğuna izinsiz bir şekilde dokunan erkeğe tepki gösterdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: 'Sadece eline dokunuyorum'

'elifgokhankaragoz' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan bir anne markette yaşadığı bir durumu, 'Beni sadece anneler anlar' diyerek paylaşınca sosyal medyada viral oldu. Tanımadığı bir adamın markette kızının yanına geldiğini anlatan anne, "Büyük ihtimal birazcık linç yiyebilirim ama beni sadece annelerin anlayabileceğini çok iyi biliyorum. Markete gittik, ben başka bir şeylerle uğraşıyordum. Bir baktım Alya'nın yanında bir adam vardı. 'Ne yapıyorsunuz, dokunamazsınız' dedim. 'Sadece eline dokunuyorum' dedi. 'Eline de dokunamazsınız' dedim. Ondan sonra adam gitti" dedi.

Çocuklara izinsiz bir şekilde dokunarak sevmenin uygun olmadığını belirten anne, "Kimsenin çocuğuna dokunmak zorunda değilsin, dokunarak sevmek zorunda değilsin. Ben gördüğüm zaman 'Aaa maşallah ne kadar tatlı' diyerek geçiyorum. Ben öbür tarafta başka bir şeye dalmışken sen gelip benim çocuğuma izin almadan dokunuyorsun. Olmaz" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı annenin paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abartmayın artık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Asla dokunamaz. İyi yapmışsınız" yorumunu yaptı.